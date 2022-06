One Piece finalmente publica la lista oficial de arcos y sagas

One Piece puede estar en pausa en este momento, pero la serie promete volver más fuerte que nunca. Mientras el creador Eiichiro Oda prepara el trabajo en su acto final, todos los ojos están puestos en el manga mientras los fanáticos de todo el mundo se ponen al día con la serie.

Y por fin, One Piece acaba de publicar una lista oficial de arcos y sagas para ayudar a los lectores a planificar sus sesiones de atracón. La actualización se lanzó este fin de semana cuando la serie lanzó una guía especial mientras Oda está en pausa.

Fue allí donde The Road to Laugh Tale reveló nueva información sobre el manga One Piece, pero nada de eso fue más útil que su lista de arcos. Entonces, si deseas saber cómo el equipo del manga divide la historia, puede leer sus secciones a continuación:

Sagas del manga One Piece

East Blue – Volumen 1 a 12

Alabasta – Volumen 12 a 24

Sky Island – Volumen 24 a 30

Water 7-Enies Lobby – Volumen 30 a 45

Thriller Bark – Volumen 46 a 50

Summit War – Volumen 50 a 61

Fishman Island – Volumen 61 a 66

Punk Hazard – Volumen 66 a 70

Dressroa – Volumen 70 a 80

Zou – Volumen 80 a 82

Whole Cake Island – Volumen 82 a 90

Wano Country – Volumen 90+

Como puedes ver, la lista dicta 12 grandes sagas, y One Piece tiene algunas más en el horizonte. Después de todo, Oda ha confirmado que está listo para ingresar al final del juego del manga, y eso significa que su saga final debería estar en el horizonte. Anteriormente, La Verdad Noticias informó una guía completa para ver One Piece sin relleno.

Por supuesto, cualquier número de arcos podría estar contenido dentro de este acto final, pero el último hurra de Oda será uno para los libros de historia. Entonces, si no estás al día con el manga, es mejor que empieces a leer antes de perderte la última batalla de One Piece.

