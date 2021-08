One Piece finalmente hizo un cameo en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

A pesar de la pandemia de COVID-19 en curso, los Juegos Olímpicos de 2020 están en marcha en Japón y los atletas han comenzado su viaje para ganar una medalla de oro. One Piece es uno de los animes más queridos de todos los tiempos y parece que por fin tuvo un momento de gloria en Tokio 2020.

Con cientos reunidos para competir, los fanáticos en casa han estado mirando con entusiasmo los juegos para ver cómo Japón uniría la cultura pop al evento. Resulta que se han utilizado muchos soundtrack de anime en los juegos y la serie de Eiichiro Oda finalmente consiguió un cameo gracias a Grecia.

Fanáticos afirman que el manga es uno de los más conocidos en Japón, pero ninguno de los atletas le había dado un reconocimiento a Monkey D. Luffy. Ese honor residía en un atleta olímpico griego que asistió a los juegos después de hacer una pose de Luffy para que el mundo la viera.

Cameo de One Piece en Tokio 2020

El momento vino de Miltiadis Tentoglou, un talentoso atleta de pista que llegó a Tokio 2020 con la selección de Grecia. Fue allí donde el atleta salió a un evento después de ser llamado por un locutor, y se tomó el tiempo para posar como el capitán desbloqueando Second Gear, un icónico poder de Luffy en el anime.

Como puedes ver arriba, la pose es fácil de distinguir si ha visto la serie de Eiichiro Oda, pero podría verse como algo diferente. Eso es lo que dijeron los anfitriones durante el evento, pero Tentoglou se apresuró a corregirlos.

El deportista dijo a la prensa que estaba rindiendo homenaje al futuro Rey de los Piratas. "Es de One Piece, Luffy Second Gear", explicó Tentoglou. Así que no hay duda, el atleta de Grecia es un gran fanático de Eiichiro Oda y lleva un gran cariño por el carismático Monley D. Luffy.

¿Cómo le fue a Miltiadis Tentoglou en Tokio 2020?

Miltiadis Tentoglou gana oro en "Salto de longitud masculino"

Claramente, el tributo le dio a Tentoglou algo de buena suerte porque pasó a destruir sus eventos. Durante la competencia de salto de longitud, la estrella griega ganó la medalla de oro después de lograr una velocidad récord en su carrera.

Tentoglou definitivamente está en condiciones de unirse a los de Sombrero de Paja si el anime de One Piece alguna vez tiene una vacante. Esta no es la primera referencia a la cultura pop en Tokio 2020, ya que el dúo mexicano de natación artística usa trajes inspirados en Avatar y al mundo le encantó el homenaje.

