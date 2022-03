One Piece estrena nuevo especial de anime en Netflix

Sin duda, Netflix participa con todo en lo que respecta a la historia de One Piece, Monkey D. Luffy, su búsqueda para convertirse en el rey de los piratas y la variopinto banda de espadachines que encuentra en el camino para formar la legendaria tripulación conocida como el Piratas del Sombrero de Paja.

Con el servicio de transmisión ya trabajando en una adaptación de acción en vivo de la serie, con el creador Eiichiro Oda saltando a bordo como productor ejecutivo, parece que uno de los especiales más grandes de la serie Shonen ha llegado a Netflix.

A lo largo de los años, One Piece ha tenido una serie de películas que han contado historias completamente nuevas, como Stampede y el próximo One Piece Film Red, que traerá de vuelta a Shanks Pelirrojo, pero también ha aprovechado la oportunidad para lanzar películas especiales que intentan para resumir grandes historias en un marco de tiempo más corto.

El Arco de Arabasta tuvo lugar en el transcurso de cerca de cuarenta episodios del anime de One Piece, comenzando en el episodio 92. Mientras que un Arco de este tamaño podría ser asombroso para algunos animes, One Piece actualmente tiene más de mil episodios de anime a su nombre en presente, y no parece estar desacelerándose en el corto plazo a medida que continúa la Guerra por Wano.

La cuenta oficial de Twitter de Toei Animation compartió la noticia de que One Piece: Episode of Arabasta: The Desert Princess and the Pirates se estaba transmitiendo actualmente en Netflix, con la película actuando como la octava de la serie y resumiendo el legendario Arco de Arabasta de la serie Shonen:

One Piece: Episode of Arabasta llega a Netflix

La Verdad Noticias te recuerda que la próxima adaptación de acción en vivo de One Piece llegará con diez episodios, ya que Netflix ha revelado varios actores que ayudarán a dar vida a Grand Line. La serie está configurada para adaptar las primeras historias de la serie, incluida East Blue Saga.

Esta saga del manga shonen One Piece verá a Luffy aparecer por primera vez en escena junto con la presentación de algunos de los miembros más importantes de los Piratas del Sombrero de Paja, incluidos Nami, Usopp, Zoro, y Sanji por nombrar algunos.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!