One Piece de Netflix promete lanzar gran actualización durante Geeked Week 2022

Netflix se está preparando para una gran temporada de contenido, y el servicio de transmisión ejecutará una gran cantidad de sus grandes proyectos por parte de los fanáticos este junio. Uno de ellos es el live action One Piece.

Geeked Week 2022 acaba de tener su fecha, por lo que los fanáticos saben que todo, desde Stranger Things hasta The Witcher y The Umbrella Academy, aparecerá durante el evento. Y ahora, parece que One Piece de Netflix se unirá a la diversión.

mark your calendars and make your group chats because GEEKED WEEK 2022 is officially coming June 6-10 �� pic.twitter.com/crWwhzVvaY — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) April 18, 2022

El adelanto se puso en marcha hoy cuando Netflix confirmó que organizaría su Geeked Week anual a principios de junio de este año. El evento promete lanzar adelantos y avances de todo tipo de proyectos originales.

Por supuesto, los fanáticos se vieron obligados a descubrir cuáles eran esos proyectos, y no pasó mucho tiempo para encontrar un guiño de One Piece en el cartel del anuncio. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

Como puedes ver a continuación, el anuncio de Geeked Week está repleto de contenido, pero hay algo familiar en la esquina superior izquierda. Puedes ver un lindo símbolo junto a la fecha de guardado del cartel, y resulta ser la mascota de Going Merry.

One Piece de Netflix ha filtrado parte del Going Merry en redes sociales

La adorable cabeza de carnero es difícil de confundir, y los fanáticos ya se están volviendo locos con la referencia. Después de todo, la adaptación de acción en vivo de One Piece ha guardado sus secretos desde que se anunció.

Aunque la serie de One Piece de Netflix integró seis nuevos actores a su elenco, no ha aparecido ninguna grabación del set. Sin embargo, la filmación de One Piece comenzó el año pasado y las estrellas de Netflix han publicado actualizaciones ocasionales para los fanáticos de Sudáfrica.

Ahora, todos los ojos están puestos en Geeked Week con la esperanza de algo especial. A los fanáticos de One Piece les encantaría ver un clip del programa. Como mínimo, nos encantaría tener un póster que tenga a todas sus estrellas vestidas con personajes. Y si el creador Eiichiro Oda quiere compartir algunas palabras durante el evento, ¡los fanáticos no dirán que no!

