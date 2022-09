One Piece de Netflix finaliza las grabaciones, Iñaki Godoy “Luffy” lo confirma

One Piece nunca ha tenido una adaptación de acción en vivo durante sus décadas de historia, pero Netflix está buscando cambiar todo eso con su próxima serie de televisión. Recientemente, el actor que interpreta a Luffy, Iñaki Godoy, informó que ya terminaron de grabar la primera temporada.

Godoy fue elegido para ser el capitán de acción real de los Piratas del Sombrero de Paja, uniéndose a una cabalgata de jóvenes actores que lo acompañarán a bordo del Going Merry para la adaptación de las primeras historias de One Piece.

Otros actores confirmados que se unirán a Godoy incluyen a Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp, Taz Skylar como Sanji, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs Paulino como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo.

Jeff Ward como Buggy, McKinley Belcher III como Arlong, Vincent Regan como Garp, Peter Gadiot como Shanks y Jean Henry como Fullbody. Sigue leyendo La Verdad Noticias para más información del live action One Piece de Netflix.

Iñaki Godoy “Luffy” recurrió a su cuenta oficial de Instagram para dejar algunas palabras de agradecimiento sobre su tiempo filmando como parte de la serie One Piece de acción en vivo de Netflix, que ha mantenido su fecha de lanzamiento cerca de su cofre:

Mensaje de Iñaki Godoy sobre el live action One Piece

"Hay mucha gente a la que quiero agradecer. Primero, a mi familia. Gracias por apoyar mis sueños, los amo. Segundo, al elenco, al equipo y a todos los involucrados en este proyecto. Todos ustedes son tan amables y apasionados, somos un increíble equipo”.

Agregó: “Tercero, Sr. Oda; por crear un mundo tan hermoso. Finalmente, quiero agradecer a Luffy. Gracias por hacerme abrazar la alegría y maravillarme a mi alrededor, me recuerdas lo que significa ser humano cada vez que estoy contigo. Me inspiras y me enseñaste mucho”.

“Te amo Luffy. Nunca olvidaré esta experiencia. No puedo esperar a que todos ustedes la vean".

¿Crees que la próxima serie de Netflix estará a la altura del anime y el manga que se centró en los Sombreros de Paja? Recuerda que puedes ponerte al día con el anime One Piece desde Crunchyroll y ver algunos episodios en Netflix.

