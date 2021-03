One Piece de Netflix da señales de vida con nuevas fotos del set

One Piece avanza a toda velocidad con sus planes de acción en vivo, y Netflix está dirigiendo el proyecto a través del océano. El servicio de transmisión está reuniendo el escenario del programa en Ciudad del Cabo, y el trabajo se ha estado realizando lentamente para dar vida a los héroes favoritos.

Ahora, un nuevo grupo de fotos ha llegado a Internet que muestra cómo el Going Merry se está creando. De hecho, el barco digno del mar haría que el creador Eiichiro Oda se enorgulleciera, y a los fanáticos de One Piece les encanta el aspecto.

Como puedes ver a continuación, las fotos se publicaron en línea gracias a los lugareños de Ciudad del Cabo como @OCJ828 en Twitter. Las fotos aparecieron mostrando el Going Merry en su estado actual, y parece que el barco de Sombrero de Paja se ve bien.

Going Merry de One Piece en la vida real

Las similitudes anime y vida real asombran en Twitter

Set del proyecto One Piece en Ciudad del Cabo

La foto lateral muestra el Going Merry en escala y tiene todos los toques que esperarías. El barco tiene la adorable decoración en el frente que el manga de One Piece hizo famoso hace décadas, pero eso no es todo.

El barco tiene un borde blanco alrededor del costado como en el anime, y el resto del Going Merry parece bastante realista. La combinación aquí entre hechos reales y dibujos animados es bastante perfecta dadas las ambiciones de acción en vivo de Netflix.

Y, por supuesto, no se sabe cuánto CGI podría usarse para hacer que Going Merry cobre vida. Actualmente, este vistazo es uno de los mejores que hemos obtenido del proyecto One Piece, por lo que los fanáticos están felices de ver que Going Merry lo está haciendo bien.

Ahora, lo único que necesitamos es que Netflix comparta su elenco con los fanáticos y La Verdad Noticias, porque los internautas están desesperados por conocer a la estrella que dará vida a Monkey D. Luffy junto con otros personajes de One Piece.

