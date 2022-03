One Piece de Netflix da la bienvenida a Jean Henry como Fullbody

El mundo de Grand Line de Netflix se está haciendo mucho más grande con el anuncio de que el actor Jean Henry interpretará a uno de los miembros del ejército que son la definición de "amienemigos" para Luffy y sus Piratas del Sombrero de Paja en One Piece.

Con la versión de One Piece de Netflix actualmente en producción y aparentemente filmando las primeras aventuras de los Sombreros de Paja mientras Luffy intentaba reunir a un equipo de algunos de los mejores espadachines del mundo, la próxima serie de televisión aparentemente se apega al material original con algunas de sus elecciones de personajes dentro de East Blue Saga.

Jean Henry será Fullbody en One Piece de Netflix

El usuario de Twitter One Piece Live Action News pudo capturar una publicación de Instagram ahora eliminada de Jean Henry que confirma que el joven actor de hecho será parte de la adaptación de acción en vivo de Netflix, dando vida al personaje de "Double Ironfist" Fullbody por primera vez en el medio.

"Double Ironfist" Fullbody es un teniente de la marina dentro del ejército y aunque no tiene habilidades de Devil Fruit en las que confiar como tantos otros héroes y villanos que navegan a lo largo de Grand Line, ha logrado perfeccionar sus habilidades de lucha mediante el uso de unos salvajes puños americanos que mantiene pegados a sus puños.

Si bien no son los antagonistas centrales de las primeras historias de los Sombreros de Paja, los militares ciertamente tienen una presencia en los primeros capítulos de One Piece, por lo que no sorprende ver que personas como Fullbody aparecerán en este próxim live action de Netflix.

El elenco actual que se ha revelado para la adaptación de acción en vivo de One Piece incluye a Iñaki Godoy como Monkey D. Luffy, Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp y Taz Skylar como Sanji.

Además de los Sombreros de Paja principales, la serie también ha revelado a Morgan Davies como Koby, Ilia Isorely Paulino como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, Jeff Ward como Buggy, Mckinley Belcher III como Arlong y Vincent Regan como Garp, por nombrar algunos.

Hasta el momento, la serie aún no ha revelado una fecha de lanzamiento ni imágenes del programa en sí, aunque hay muchos fanáticos del anime que tienen más que curiosidad por ver qué tiene reservado el servicio de transmisión.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que One Piece de Netflix confirma a Peter Gadiot como Shanks. Se espera que más personajes se anuncien próximamente. Recuerda que puedes ponerte al día con varias temporadas del anime One Piece en Netflix.

