One Piece de Netflix confirma diferencias con el anime

One Piece ha pasado décadas siguiendo a Luffy en su sueño de convertirse en el rey pirata, ya que los fanáticos de Shonen lo han visto reunir una tripulación digna en los Piratas del Sombrero de Paja. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todos los detalles.

Mientras tanto el manga como el anime continúan, con el primero entrando en su arco final y el último todavía hasta el cuello en el arco de War For Wano. Actualmente, la filmación ha terminado en la adaptación de acción en vivo de Netflix, que se ha revelado que no es una "copia al carbón" del material original.

Nicole Hirsch Whitaker es la directora de fotografía de la próxima historia que reinventa las primeras aventuras de Luffy y su equipo, con la serie que busca adaptar East Blue Saga de las primeras historias del manga y el anime de One Piece.

El mangaka Eiichiro Oda ha pasado décadas desarrollando el universo de Grand Line y los fanáticos pueden animarse con el hecho de que Whitaker hizo todo lo posible para ver los más de mil episodios del anime de One Piece para comprender mejor el mundo de capa y espada.

Como se explica en el artículo que explora las habilidades y la carrera de Whitaker, tanto el director de fotografía como el director quieren que la próxima adaptación "se destaque por sí misma y no sea solo una copia al carbón del anime".

Whitaker dijo esto en el desglose de Filmmakers Academy: "Siempre habrá fanáticos y críticos. No puedes complacer a todos, pero en el fondo, lo más importante es la historia. Y si la historia no está ahí, y eso no atrapa a los espectadores, no importa lo que hagas”.

Agregó: “Solo podemos esperar que vamos a ganar una nueva audiencia y personas que lo encuentren fascinante e interesante". Puedes leer el comunicado desde este enlace a Filmmakers Academy.

Hasta ahora, Netflix ha revelado a varios actores que ayudarán a dar vida a esta adaptación de acción en vivo, aunque los fanáticos aún tienen que vislumbrar cómo se verán dichos actores en sus respectivos roles.

Si no conoces a los actores que interpretarán a los héroes y villanos de One Piece, la lista incluirá a Inaki Godoy como Monkey D. Luffy en la serie One Piece de Netflix. Tenemos a Mackenyu como Roronoa Zoro, Emily Rudd como Nami, Jacob Romero Gibson como Usopp.

Taz Skylar como Sanji, Morgan Davies como Koby, Ilia Isorelýs Paulino como Alvida, Aidan Scott como Helmeppo, Jeff Ward como Buggy, McKinley Belcher III como Arlong, Vincent Regan como Garp, Peter Gadiot como Shanks y Jean Henry como Fullbody. ¿Qué piensas del live action One Piece de Netflix?

