One Piece de Netflix confirma a Peter Gadiot como Shanks

Netflix ha estado trabajando en su adaptación de acción en vivo de One Piece desde hace algún tiempo, y parece que el elenco del programa es cada vez más grande. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Después de prometer lanzar una actualización sobre el proyecto, el equipo detrás de One Piece finalmente dio la buena palabra hoy. Netflix ha encontrado a Shanks, y el pirata pelirrojo es solo uno de los muchos héroes programados para completar esta adaptación.

El equipo detrás de One Piece confirmó que Peter Gadiot se unirá a la serie como Shanks. El actor apareció en un breve video de introducción publicado por Netflix en Twitter, para que los fanáticos puedan continuar y darle la bienvenida a la estrella al fandom.

Peter Gadiot será Shanks en One Piece de Netflix

Para aquellos que no están familiarizados con Gadiot, el actor de 37 años tuvo su papel destacado en Queen of the South antes de llamar la atención como Cyrus en Once Upon a Time in Wonderland. En estos días, se puede encontrar a Peter Gadiot en la exitosa serie Yellowjackets de Showtime como Adam.

Ahora, Gadiot ha encontrado su próximo gran trabajo, y viene por cortesía de One Piece. Después de todo, el actor dará vida a la cabeza de los piratas Red Hair. Dado el momento de la adaptación de acción en vivo de Netflix, los fanáticos pueden esperar que Gadiot retrate a Shanks como un hombre más joven cuando el programa se transmita.

Después de todo, se espera que la adaptación cubra la saga East Blue, y los fanáticos anticipan que Shanks aparecerá en algunas secuencias de flashback centradas en su presentación a Monkey D. Luffy del anime shonen One Piece.

Con esta última actualización de casting, One Piece de Netflix ha consolidado aún más a su equipo. El programa ha traído a otras estrellas como Iñaki Godoy, Emily Rudd, Mackenyu, Taz Skylar, Jacob Romero Gibson, Morgan Davis, Aidan Scott e Ilia Isorelys Paulino hasta la fecha. Aún no se ha compartido una fecha de lanzamiento oficial para la serie, y la filmación aún está en curso.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!