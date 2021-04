One Piece comparte títulos de los episodios 970 a 973 del anime

One Piece acaba de terminar uno de sus mejores arcos de anime hasta la fecha , y parece que otra gran historia está en camino. Con la Saga de Wano en un interludio, el programa ha estado enfocando su atención en Kozuki Oden durante su mejor momento, y parece que su historia está a punto de ser interrumpida.

Recientemente, una gran cantidad de títulos de episodios se lanzaron para One Piece, y estaban diciendo, por decir lo menos. Parece que el programa de Eiichiro Oda está a punto de continuar su enfoque en Oden hasta el final, por lo que si desea saber cómo se desarrollarán los próximos cuatro episodios, puede ver a continuación.

¡Así que por favor! ¡Esté atento! Hay spoilers importantes en La Verdad Noticias a continuación para los episodios 970 - 973 de One Piece. También te recordamos que puedes ver el anime legalmente desde Crunchyroll o Funimation.

One Piece títulos episodios 970-973

Según las traducciones, One Piece volverá con el episodio 970 titulado "¡Noticias tristes, el amanecer de la gran era pirata!". El siguiente episodio se titulará "Raid! Oden and The Akazaya Nine" antes del episodio 972, "Settling the Score! Oden VS Kaido!".

Y para el último adelanto, el episodio 973 es el más revelador de todos con el título "Pena en una tetera hirviendo, La hora de la muerte de Oden". Lo anterior nos es ninguna sorpresa para los fanáticos, sin embargo, One Piece no escatima en ofrecer episodios emotivos para sus seguidores.

Fuente: @Yonkouprod en Twitter (One Piece 970-973)

Claramente, One Piece está a punto de llevar a Oden en su viaje final, y su caída será difícil de ver. El programa ha pintado al líder de Wano como un hombre alegre con una pasión por igualar la de Luffy. Su muerte no es impactante de ninguna manera, pero de todos modos dolerá verla. Entonces, lo mejor es no perder de cerca esta popular serie de anime.

