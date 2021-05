One Piece capítulo 1014, fecha de estreno y spoilers explicados

One Piece sigue siendo una de las series de manga más populares del mundo y cada semana, millones de lectores hacen una cuenta regresiva para el nuevo capítulo. El manga de Eiichiro Oda puede ser tendencia en las redes sociales varios días antes del próximo lanzamiento oficial gracias a los spoilers, filtraciones y predicciones de los fanáticos.

En La Verdad Noticias te compartimos la fecha de lanzamiento, dónde leer el manga OP grátis de forma legal y los spoilers explicados junto con las predicciones más compartidas de los fanáticos. ¡Advertencia! Continúa leyendo solo si deseas conocer las filtraciones.

Anteriormente, vimos un enfrentamiento a mayor escala entre Kaido y los Piratas Sombrero de Paja. One Piece capítulo 1014 subirá las apuestas y a continuación, te revelamos todo lo que sabemos de uno de los manga shonen más populares.

Fecha de estreno para One Piece capítulo 1014

El capítulo 1014 de One Piece está programado para ser lanzado el domingo 30 de mayo de 2021, de acuerdo con el contenido de VIZ Media. Los fanáticos pueden leer el capítulo (últimos tres publicados) de forma gratuita y legal en la aplicación MANGA Plus.

Spoilers y predicciones para One Piece 1014

One Piece capítulo 1014 se titula “Life's Lousy Actor” y comienza con Kaido viendo a Monkey D. Luffy caer al mar y diciendo que todavía no puede usar “Color of the Supreme King” lo suficientemente bien.

Bao Huang le dice a Kaido que ahora han localizado a Momonosuke, a lo que Kaido le ordena a Bao que le cuente a todos en la isla quién ganó su pelea. El manga cambia al tercer piso mientras Yamato sigue peleando con los subordinados de su padre.

Momonosuke le dice a Shinobi: "¡¡Parece que no debería morir ... !!" después de leer el diario con las hazañas y aventuras de Kozuki Oden. De repente, Momonosuke tiene un fuerte dolor de cabeza y escucha varios gritos en su cabeza.

Chopper y Queen también se enfrentan y, con solo 10 minutos de su Forma de Monster Point restantes, recuerda que Caesar dijo que puede ayudar a que el efecto de las Rumble Balls se extienda más allá de los 3 minutos a 30.

Bao Huang del manga One Piece transmite el resultado de la pelea a la isla, diciendo que tanto Luffy como sus subordinados han sido derrotados, y agrega que cualquiera que se rinda será aceptado como nuevos subordinados.

Kiku y Kinemon llegan a Momonosuke y Shinobu, pero Kanjuurou los observa, disfrazado de Oden. Kiku lo ataca, diciendo que el disfraz no lo engañará de nuevo, pero en el último segundo Kanjuurou (Oden) dice: “¿De verdad puedes hacerlo? Yo fui quien te crió, ¿recuerdas?”, hasta aquí los spoilers de One Piece capítulo 1014.

