One Piece: Todo sobre Sabo, el Emperador de las Llamas

One Piece hizo su tan esperado regreso después de un paréntesis de un mes. En el capítulo anterior, el Almirante Ryokugyu demostró su poder al debilitar a los Piratas de las Bestias derrotados.

Después de asegurarse de que los Piratas de las Bestias no le causaran ningún problema, el Almirante se dirigió hacia el lugar donde los piratas estaban de fiesta. Ryokugyu llegó a Wano con el único propósito de meterse en los buenos libros de Akainu, lo que sí parecía sospechoso.

Pero las revelaciones en el nuevo capítulo del manga One Piece, dieron una gran pista de por qué Ryokugyu no le dijo a Akainu que se dirigía a Wano. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

La razón detrás del comportamiento de Ryokugyu está ligada a los eventos que tuvieron lugar en Mary Geoise. En el Capítulo 1054 de One Piece, se reveló que Sabo había logrado escapar de Mary Geoise y había logrado liberar a Bartholomew Kuma.

Imagen: Toei Animation / One Piece

Sabo y el resto de los comandantes revolucionarios lograron mantener a raya al almirante Fujitora y Ryokugyu. Esta fue una gran hazaña considerando que el Ejército Revolucionario entró en el lugar más seguro del mundo.

Es muy probable que el fracaso de los dos almirantes enfureciera a Akainu y, considerando su historial, no querría que ninguno de ellos se escapara y hiciera las cosas por su cuenta, por lo que Ryokugyu decidió derrotar a los piratas en Wano para obtener los libros de Akainu.

Lo más destacado del nuevo capítulo fue Sabo. Después de lograr una hazaña tan importante, hay muchas preguntas sobre la fuerza actual de Sabo y su posición en comparación con los otros personajes de la serie.

Sabo, Emperador de las Llamas en One Piece

Sabo heredó la voluntad de Ace en One Piece

Los logros en solitario de Sabo lo han hecho extremadamente popular entre la gente del mundo. Ascendió al cargo de jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario dentro de un corto período de tiempo. Sabo se unió al Ejército Revolucionario después de que Monkey D. Dragon lo salvó.

Dragon lo rescató de una muerte segura y lo cuidó. En los flashbacks, se vio a Sabo siendo entrenado por otros miembros de alto rango del Ejército Revolucionario, incluido Dragon, por lo que el crecimiento de Sabo como luchador no es inusual en absoluto.

Durante el arco de Dressrosa, se reveló que Sabo confiaba principalmente en su increíble Haki para derrotar a sus oponentes. Debido a su dominio sobre Haki, Sabo desarrolló su propio estilo de lucha conocido como Ryusoken o Dragon Claw Fist.

En este estilo de pelea, Sabo se enfoca en el núcleo de su oponente, y después de encontrarlo, Sabo puede destruirlo fácilmente con un solo golpe certero. Sin embargo, el epíteto de Sabo, "Flame Emperor", se debe a su fruta del diablo.

Sabo se comió la Mera Mera no Mi, que antes pertenecía a Portgas D. Ace. Que Sabo consumiera la fruta del diablo era algo más que ganar poder, era cumplir la voluntad de Ace. Anteriormente, explicamos qué Fruta del Diablo comió en realidad Monkey D. Luffy.

Después de comer la fruta del diablo, el poder de Sabo aumentó varias veces, y pudo igualar a Fujitora, pero esa no era una representación clara del poder de Sabo porque no tenía control total sobre su fruta del diablo y el Almirante no iba. todo fuera tampoco.

Basta decir que Sabo ha mejorado su control sobre la fruta del diablo, lo que lo hace aún más peligroso. Es posible que Sabo haya despertado su fruta del diablo desde Dressrosa, y dado el calibre de los oponentes con los que luchó en Mary Geoise, existe una gran posibilidad de que haya obtenido el control total de su fruta del diablo.

El papel de Sabo en la Saga Final

El futuro de Sabo en la Saga Final

Después de reunir tantos seguidores, es obvio que Sabo es una parte integral del Ejército Revolucionario contra los Dragones Celestiales. La gente adora a Sabo y los eventos que tuvieron lugar en el Levely lo han hecho aún más popular.

Muchos fanáticos tenían la impresión de que Sabo fue capturado o sufrió un destino aún peor, pero en realidad logró cumplir su objetivo de liberar a Kuma y ganó mucha publicidad en el proceso.

Una cosa es segura: Sabo no asesinó a Nefertari Cobra. Cobra tenía otros enemigos y yo tenía a la hija de Cobra, Vivi en su lista. Tendría sentido que Im y los Cinco Ancianos atacaran cuando Cobra y Vivi estuvieran lejos de su hogar. Entonces, simplemente culparon a Sabo de sus propias malas acciones.

Es evidente que Luffy y su tripulación tendrán que acabar con el Gobierno Mundial en algún momento, pero no podrán llevar a cabo una tarea tan descomunal por sí mismos, por lo que necesitarán el apoyo de otros, y aquí es donde entran Sabo y los Revolucionarios.

Luffy y Sabo ya se reencontraron después del timeskip, y se conocen muy bien. Por lo tanto, estarán más que felices de formar un equipo. Cuando finalmente llegue el momento de que Sabo y el Ejército Revolucionario ataquen, parece probable que Sabo luche contra Akainu.

Este enfrentamiento podría ocurrir considerando el hecho de que Akainu fue responsable de la muerte de Ace, y también representa una amenaza para Luffy. Como Sabo lleva el testamento de Ace, tiene sentido que el jefe de personal mantenga a Luffy a salvo.

Sabo lamentó no poder hacer nada para evitar la muerte de Ace, y parece que Oda le dará a Sabo la oportunidad de vengar a su hermano. Con la saga final comenzando pronto, aún puedes ponerte al día con el manga One Piece desde MANGA Plus.

