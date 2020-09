One Piece: Todo se complica en el combate de Luffy vs Kaido y Big Mom

Si te has mantenido al día con One Piece, entonces sabes que Monkey D. Luffy está buscando una pelea de venganza. Quizás recuerdes hace un tiempo cuando Luffy luchó contra Kaido de frente y perdió contra él antes de que lo metieran en prisión.

¡Spoilers! One Piece 989

En estos días, el capitán de los Piratas Sombreros de Paja está buscando ajustar cuentas y hacer que Kaido pague por todo lo que le ha hecho a la gente de Wano. Pero en el nuevo capítulo de manga, a Luffy le resultó mucho más difícil luchar contra Kaido de como estaba planeado.

La actualización llegó en el capítulo 989 el fin de semana pasado, y mostró cómo el protagonista de Eiichiro Oda se acercó a todos los que eligieron pelear contra Big Mom. El niño dice que va a seguir adelante y ayudar a los guerreros a luchar contra Kaido; ya que saben lo que implica su gran fuerza.

Foto: Shueisha

Cuando se dirige hacia Kaido, Luffy se encuentra con Zoro, quien le dice que también peleará con Kaido, pero las cosas no salen como lo planearon. Queen no solo escucha a la pareja venir, sino que puede evitar que lleguen a la superficie donde está el poderoso antagonista de One Piece.

King también se une a la pelea y de esta forma obligan a Luffy a retirarse al nivel inferior donde está la tripulación de Sombrero de Paja. “No parece que podamos subir allí”, dice Zoro antes de que el capitán se enfurezca.

“¡¡Tienen el cielo totalmente bloqueado !!”

Como puedes imaginar, la amenaza de Queen y King custodiando el camino hacia Kaido es aterradora. Ambos son dos de los mejores luchadores entre los villanos del manga y sus poderes están fuera de serie.

6 de Marzo del 2013. 7 años, 5 meses y 29 días. Desde el capítulo 701 hasta el 989, he estado esperando para volver a ver a todos los Mugiwaras juntos. ❤️#OnePiece #onepiece989 pic.twitter.com/Hcwy6ZQdVf — Davichus (@AngelDavichus) September 4, 2020

Si la pandilla quiere llegar a Kaido, primero tendrán que lidiar con Big Mom y estos lacayos. ¿Cuánto tiempo crees que le tomará a Luffy llegar a Kaido? Recuerda que puedes leer el manga de One Piece de forma gratuita en Mangaplus.