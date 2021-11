One Piece Manga 1032 revela la amenaza más fuerte de Wano

Algunos personajes de One Piece creador por Eiichiro Oda, han muerto como resultado del arco Guerra de Wano. Parece que la derrota de un villano ha desatado algo terrible en la sede de los Piratas Bestia y amenaza con tragarse a todas las partes involucradas en esta batalla de miles.

¡Advertencia! Si aún no has leído el último capítulo del manga, el Capítulo 1032, es posible que desees mantenerte alejado, ya que en La Verdad Noticias nos sumergimos en un territorio de spoiler serio. Puedes ponerte al día con el manga de One Piece en La aplicación MANGA Plus.

¿Qué pasó en el Capítulo 1032 de One-Piece?

(Foto: Shueisha) Spoilers del Capítulo 1032

El capítulo del manga anterior, reveló el lado peligroso de los poderes de Sanji. Kanjuro fue un personaje importante en el Wano Arc, originalmente pintado como uno de los recipientes de Oden que siguió al Shogun fallecido hasta que traicionó a sus compañeros de armas con el tirano diminuto conocido como Orochi.

Con la capacidad de crear pinturas vivientes que pueden cumplir una variedad de funciones, principalmente utilizadas para ayudar a derrotar a sus enemigos, el villano de estilo Kabuki creó su obra maestra que desató en la tierra de Wano.

La obra maestra de Kanjuro es un ser de fuego gigante que se dirige lentamente hacia el sótano de Onigashima, donde se encuentra el arsenal de los Piratas Bestia, que alberga incontables explosivos que no solo destruirían la sede sino también la totalidad de Wano Country.

Ahora que tanto los Piratas de Sombrero de Paja como los Piratas Bestia están muy ocupados, surge la pregunta de quién podrá quitar la pintura de Kanjuro y a qué costo. Por otro lado, la guerra continúa cuando la última entrega se centra en Zoro enfrentándose al Rey Pirata Bestia.

Con Roronoa desatando un nuevo poder en su espada, la marea podría continuar cambiando a favor de la tripulación de Luffy, pero ¿podrán sobrevivir a la última trampa de Kanjuro? ¿Qué opinas de esta creciente amenaza para el mundo de Wano Country? ¿Crees que Kanjuro está realmente muerto?

¿Cuántos capítulos tiene One Piece en el anime?

One Piece tiene 1000 episodios de anime en Crunchyroll y este número se convierte en una celebración histórica. Finalmente, te recordamos que el Episodio 1000 se tituló ¡Fuerza abrumadora! Se unen los Sombrero de Paja.

