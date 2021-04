One Piece: Heroines debuta con las chicas Sombrero de Paja como protagonistas

One Piece puede estar concentrado en el mundo de Wano, tanto en el anime como en el manga, pero eso no impidió que la franquicia de Eiichiro Oda aprovechara la oportunidad de sumergirse en algunas de las heroínas más populares de la serie con un nuevo libro.

Titulado ·One Piece: Heroines·, es un libro que compiló varias historias escritas en prosa que se sumergen en historias paralelas para Nami, Nico Robin, Vivi y Perona. La intención de su lanzamiento, es brindar a los lectores una mejor visión de las heroínas de Grand Line que han ayudado a Luffy con su sueño de ser el Rey de los Piratas.

Cada una de estas cuatro historias puede dar a los fanáticos una nueva versión de las heroínas de Thousand Sunny, examinando tiempos mucho menos turbulentos para personajes como Nami y otras poderosas Sombrero de Paja. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

(Foto: Sora News) Portada de One Piece: Heroines

Sobre el libro One Piece: Heroines

Escrita por Jun Esaka con arte de Sayaka Suwa, la novela en sí está actualmente disponible por alrededor de $8 USD en Japón, aunque aún no se ha anunciado una traducción norteamericana para los fanáticos en Occidente.

No hace falta decir que, si bien la serie principal tiene más de unos pocos problemas que enfrentan actualmente los principales espadachines de One Piece, está claro que la franquicia de anime no teme explorar más historias secundarias dentro del mundo de Grand Line.

Actualmente, en el Arco de Wano, Nami y Robin están intentando ayudar a Luffy y a los otros miembros de la tripulación del Thousand Sunny a liberar a la nación aislada que actualmente está bajo el control de Kaido, sus Piratas Bestia, Big Mom y el infame Shogun conocido como Orochi.

Con este país feudalista inspirado en Japón abriendo secretos sobre el pasado de algunos de los jugadores más importantes en la historia de Grand Line, incluidos los gustos de Whitebeard y Gol D. Roger, está claro que los eventos de este arco cambiarán el mundo de One Piece para siempre.

¿One Piece tendrá live action?

Además de los numerosos spin-offs, One Piece también recibirá una adaptación de acción en vivo con Netflix que dará vida a los Piratas del Sombrero de Paja y a las heroínas de la serie shonen de Eiichiro Oda de una manera completamente nueva.

Aunque el casting de estos personajes populares de shonen aún no se ha revelado, muchos fanáticos de One Piece están esperando ver quién dará vida a sus favoritos. Por otra parte, te recordamos que puedes ver el anime en Crunchyroll y Netflix (algunas temporadas).

