One Piece Film Red se convierte en la película más taquillera del anime

Después de décadas en el aire, el anime tiene más de una docena de películas en su haber, y entradas como Dragon Ball Film: Z ganaron mucho cuando se lanzó. Pero en solo diez días desde su lanzamiento, One Piece Film Red es ahora la entrada más taquillera en Japón.

La actualización llega hoy cuando se publicaron los totales de taquilla de Japón durante el pasado fin de semana. Después de debutar en el extranjero hace más de una semana, One Piece Film: Red ha ganado poco más de 7 mil millones de yenes.

Este total ya es más alto que el sostén anterior de One Piece de 2012. One Piece Film: Z ocupó el primer lugar, ya que ganó 6.87 mil millones de yenes brutos durante su vida útil. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles que debes saber.

Visual manga de One Piece Film Red por Eiichiro Oda

Los fanáticos están esperando ver cómo le va a One Piece Film Red con sus lanzamientos internacionales. La película ha tenido estrenos especiales fuera de Japón, pero el gran título de animación japonesa aún no ha disfrutado de un gran estreno en cines en ningún otro lugar.

Por supuesto, Toei Animation traerá la película a Estados Unidos en poco tiempo. Y cuando se trata del mercado global, One Piece Film: Red tiene algunos zapatos elevados que llenar. Después de todo, One Piece Film: Gold recaudó 1710 millones de wones en Corea del Sur, mientras que la taquilla canadiense se mostró sólida para One Piece: Stampede.

En cuanto a otros mercados internacionales, One Piece: Stampede recaudó casi $14,5 millones, por lo que solo el tiempo dirá cómo le irá a la nueva película de One Piece con su participación en la taquilla. Anteriormente, te compartimos un hermoso cosplay de Boa Hancock de One Piece: Stampede.

