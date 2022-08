One Piece Film Red se convierte en la 29 película más taquillera de Japón

One Piece Film Red se estrenó en Japón el 6 de agosto de este año. Superó la marca de los 10.000 millones de yenes el 25 de agosto, lo que la convierte en la película de 2022 más rápida en hacerlo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte un nuevo récord en taquilla para el largometraje de anime.

One Piece Film Red es la decimoquinta película de la franquicia de anime One Piece. Está dirigida por Gorou Taniguchi (Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection, One Piece: Taose! Kaizoku Gyanzakku) con Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film: Gold, GANTZ:O) como guionista.

Masayuki Satou (One Piece Film Strong World diseñador de personajes y director de animación) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y el creador de la obra One Piece, Eiichiro Oda, como productor general y creador de la historia original.

One Piece Film Red en taquilla japonesa

Visual de One Piece Film Red en Japón

One Piece Film Red se ha convertido en la 29° película más taquillera de Japón con ingresos de taquilla de 11.450 millones de yenes (aproximadamente $82.7 millones de dólares estadounidenses), según figura en el ranking de todos los tiempos de Kogyo Tsushin.

La película también se mantuvo en el primer lugar por cuarta semana consecutiva en el ranking del fin de semana del 27 y 28 de agosto. Ganó 1.200 millones de yenes (aproximadamente $8,67 millones de dólares estadounidenses) durante este tiempo.

Te puede interesar: One Piece Film Red es la película de anime más grande de Toei Animation

OST de One Piece en Billboard Hot 100

El tema New Genesis (Shinjidai) interpretado por la cantante Ado para One Piece Film Red permanece en el puesto #1 de la lista Billboard Japan Hot 100 en la semana del 24 de agosto. El video musical ha obtenido más de 43 millones de visitas desde su estreno el 15 de junio al momento de escribir este artículo.

La última película de One Piece presenta a un nuevo personaje importante llamado Uta (Kaori Nazuka; voz cantante Ado), una diva que también es hija de Shank. Se lanzaron videos musicales animados con las canciones de Uta del álbum Uta no Uta One Piece Film Red antes y después del lanzamiento de la película.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram