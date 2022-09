One Piece Film Red llega a cines de México en noviembre de 2022

La película de One Piece Film Red fijó su fecha de estreno para la temporada de Día de Muertos. La noticia fue compartida por Diamond Films, luego de hacer un anuncio previo sobre la llegada del anime a México, Estados Unidos, Canadá y más países.

One Piece Film Red estreno en México

¡Por fin tenemos el póster oficial de #OnePiece Film Red que se estrenará el próximo 3 de noviembre en Cinemex! Ya queremos verla. �� pic.twitter.com/TiOjyxjuQ9 — Cinemex (@Cinemex) September 12, 2022

One Piece: Film Red estará disponible en México como una exclusiva de Cinemex y su estreno será el próximo 3 de noviembre de 2022. ¡Así es! Solo 3 meses después de su estreno en Japón.

La Verdad Noticias te recuerda que Film Red es uno de los largometrajes de animación japonesa más esperados para el año 2022. Después de todo, la película continúa rompiendo récords en taquilla japonesa.

Uno de los anuncios más recientes, es que One Piece: Film Red superó las ganancias de taquilla japonesa de Jujutsu Kaisen 0 con 13.87 mil millones de yenes (aproximadamente $96,95 millones de dólares americanos).

Film Red ahora es la decimocuarta película más taquillera de Japón y podría superar a Weathering With You de Makoto Shinkai en las próximas semanas. Sigue leyendo para conocer detalles de la preventa y doblaje de One Piece: Film Red prodicuda por Toei Animation.

¿One Piece: Film Red tendrá doblaje español latino?

One Piece: Film Red se estrenó en Japón el 6 de agosto.

Según información de SPD Noticias, las películas anteriores de la franquicia japonesa como “Strong World” y “Film Gold”, sí tuvieron doblaje al español latino. Por lo tanto, es muy probable que One Piece: Film Red cuente con doblaje. De momento no se sabe quién dirigirá las voces en español latino.

La preventa de boletos para Estados Unidos y Canadá será el 6 de octubre, pero todavía no tenemos fecha para México. Recordemos que la película One Piece Film Red contará con lanzamiento internacional para este otoño.

