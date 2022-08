One Piece Film Red lanzó la última canción de Uta con nuevo MV de anime

En este artículo, La Verdad Noticias te comparte detalles sobre la última canción de One Piece Film Red creada para la protagonista Uta, la hija de Shanks. Además, circula en redes sociales que es uno de los mejores temas musicales jamás creados para un anime.

El video musical de anime se titula "Where The Wind Blows", es una de las canciones del álbum Uta no Uta One Piece Film Red y se lanzó en el canal de YouTube de la cantante japonesa Ado.

"Where The Wind Blows" One Piece Film Red

El video está dirigido por Megumi Ishitani, quien dirigió los episodios 957, 982 y 1015 del anime One Piece. Keisuke Mori, un animador que ha contribuido con animación clave a títulos como Princess Connect!, Re:Dive Temporada 2, Fate/Grand Order: Camelot Paladin; Agateram y más animes, se encargó de los diseños de personajes y el guión gráfico.

Mori también se desempeñó como único animador clave del video. Ishitani tuiteó que mientras el director normalmente decide la dirección de la apariencia de un video, "Donde sopla el viento" vio a varios departamentos, con Mori en el centro, trabajando juntos para buscar la dirección que quería Mori.

Parte del resto del personal incluye a Nagisa Nishida (Witchy Pretty Cure! The Movie: Wondrous! Cure Mofurun!) como directora de arte y Rumiko Nagai (diseñadora de color de Dragon Ball Super: Super Hero) como diseñadora de color y artista de efectos especiales.

Acerca de la canción "Where The Wind Blows"

Imagen: Crunchyroll / "Where The Wind Blows" - One Piece Film Red

Hata Motohiro (cantante de "Rain" y "Kotonoha" de The Garden of Words) escribió y compuso la canción. El video de "Where The Wind Blows" fue precedido por las canciones de Uta (Ado) en One Piece Film Red: "New Genesis", "I'm Invincible", "Backlight", "Fleeting Lullaby", "The World's Continuation" y "Tot Musica".

“New Genesis” ha ganado más de 38 millones de visitas desde su lanzamiento el 15 de junio, mientras que “Tot Musica” tiene más de 9 millones de visitas después de ser subido el 17 de agosto.

One Piece Film Red es la decimoquinta película de anime de One Piece y la última desde One Piece Stampede de 2019. Ado proporciona la voz de canto para el nuevo personaje Uta (Kaori Nazuka) en la película.

One Piece Film Red se estrenó en Japón el 6 de agosto y recaudó 9280 millones de yenes (~67,4 millones de dólares estadounidenses) al 22 de agosto, lo que la convierte en la 53ª película más taquillera de Japón.

Gorou Taniguchi (Code Geass: Lelouch of the Re; Surrection, One Piece: Taose! Kaizoku Gyanzakku) dirigió la película con Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film: Gold, GANTZ: O) como guionista.

Masayuki Satou (personaje de One Piece Film Strong World diseñador y director de animación) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, y el mangaka de la serie One Piece, Eiichiro Oda, como productor general y creador original de la historia.

