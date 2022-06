One Piece Film Red lanza video musical del tema “I’m Invincible”

Se lanzó un video musical de anime para la canción "I'm Invincible" / "Watashi wa Saikyou" de Ado de la próxima One Piece Film Red. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber.

Ai Nina, quien anteriormente trabajó en videos musicales animados como “Tsubame” y “Sayonara Natsu no Hi”, se le atribuye la animación. El video de "I'm Invincible" sigue al lanzamiento la semana pasada del video musical de "New Genesis"/"Shin Jidai", el tema principal de One Piece Film Red.

Dentro del escenario de la película, las canciones se acreditan al personaje Uta, a quien Ado proporciona la voz para cantar. Kaori Nazuka es la principal actriz de voz de Uta, mejor conocida como la hija de Shanks en el anime One Piece.

One Piece Film Red se estrenará en Japón el 6 de agosto, mientras que la banda sonora de Uta no Uta One Piece Film Red se estrenará el 10 de agosto. La película será la décimo quinta película de anime de One Piece y la última desde One Piece Stampede de 2019.

Describen la película como: “Uta — la cantante más querida del mundo. Su voz, con la que canta mientras oculta su verdadera identidad, ha sido descrita como ‘de otro mundo’. Ella aparecerá en público por primera vez en un concierto en vivo”.

“A medida que el lugar se llena con todo tipo de fanáticos de Uta: piratas emocionados, la Marina observando de cerca y los Sombreros de Paja liderados por Luffy, que simplemente vino a disfrutar de su actuación sonora, la voz que todo el mundo ha estado esperando está a punto de resonar. La historia comienza con el impactante hecho de que ella es la ‘hija de Shanks’”.

Visual de "Uta" en One Piece Film Red

One Piece Film Red está dirigida por Gorou Taniguchi (Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection, One Piece: Taose! Kaizoku Gyanzakku) con un guión de Tsutomu Kuroiwa (One Piece Film: Gold, GANTZ:O). El mangaka de One Piece Eiichiro Oda es el productor general y creador de la historia original.

El resto del personal incluye a Masayuki Satou (diseñador de personajes y director de animación de One Piece Film Strong World) como diseñador de personajes y director de animación en jefe, Hiroshi Katou (codirector de arte de Mars Red ) como director de arte.

Sayoko Yokoyama (One Piece "WE ARE ONE" 100 volúmenes y video conmemorativo de 1000 episodios) como diseñadora de color, y Ema Tsunetaka (Megalo Box 2: Nomad) como directora de fotografía.

El manga One Piece publicado por Shueisha comenzó en 1997 y tiene 102 volúmenes tankoubon a partir de abril de 2022. Está serializado en Weekly Shonen Jump y publicado bajo el sello Jump Comics.

El manga recibió su primera adaptación de anime en forma de One Piece: ¡Taose! Kaizoku Gyanzakku OVA, que se lanzó en 1999. Una serie de anime comenzó en 1999 y superó la marca del episodio número 1000 el 21 de noviembre de 2021.

Finalmente, te compartimos que la primera película del anime One Piece se estrenó en 2000 y fue producida por Production IG. Las siguientes entregas fueron producidas por Toei Animation.

