One Piece Film Red lanza emocionante tráiler con Uta, la hija de Shanks

Tenemos un nuevo avance de la próxima película de One Piece. El nuevo tráiler de One Piece Film Red presentó la canción insertada “Where the Wind Blows”, que se atribuye a Uta, la hija de Shanks.

La película se estrenará en Japón el 6 de agosto. Es la decimoquinta película de anime de One Piece y la última desde One Piece Stampede de 2019. Kaori Nazuka interpreta a Uta, mientras que Ado es la voz cantante de la diva ficticia.

Se han lanzado tres videos musicales de One Piece Film Red en el canal de Ado y sin duda han emocionado mostrando lo que podemos esperar en la película. La Verdad Noticias te comparte el nuevo tráiler y más detalles a continuación.

La premisa se describe como: “Uta — la cantante más querida del mundo. Su voz, con la que canta mientras oculta su verdadera identidad, ha sido descrita como ‘de otro mundo’. Ella aparecerá en público por primera vez en un concierto en vivo”.

“A medida que el lugar se llena con todo tipo de fanáticos de Uta: piratas emocionados, la Marina observando de cerca y los Sombreros de Paja liderados por Luffy, que simplemente vino a disfrutar de su actuación sonora, la voz que todo el mundo ha estado esperando está a punto de resonar. La historia comienza con el impactante hecho de que ella es la "hija de Shanks".

Visual de la película One Piece Film Red con Shanks, Luffy y Uta

Te puede interesar: One Piece manga celebra su 25 aniversario junto a sus fanáticos

El equipo de producción de One Piece Film Red es el siguiente: Goro Taniguchi (Code Geass: Hangyaku no Lelouch, Planetes, Junketsu no Maria) como director del largometraje en los estudios Toei Animation.

Tsutomu Kuroiwa (Gantz:O, One Piece: Heart of Gold, One Piece Film: Gold) como escritor y supervisor de los guiones. Masayuki Sato (Air Gear, Gilgamesh) es el diseñador de personajes y director de animación. Puedes ponerte al día con el anime One Piece desde la plataforma Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!