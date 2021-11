One Piece Film Red es la nueva película de anime que llegará en 2022

La serie de anime ha celebrado su enorme episodio número 1000 de una manera enorme, ya que los fanáticos están ansiosos por ver a dónde irá el anime One Piece en los próximos 1000 episodios. ¡Pero mucho antes de eso, la franquicia de anime en realidad está retomando con un nuevo largometraje!

Coincidiendo con el debut del Episodio 1000 de la serie, la franquicia ha anunciado que su próxima gran película, One Piece Film Red, hará su debut el próximo año en Japón. La Verdad Noticias te comparte más información a continuación.

Si bien todavía hay mucho que no sabemos sobre qué esperar de este próximo largometraje, aparte de su gran adelanto de que Shanks tiene un papel fundamental en él, todavía hay mucho por lo que estar emocionado. Anteriormente, el Twitter @OP_FILMRED compartió su primer teaser.

Acerca de la película de Eiichiro Oda

Eiichiro Oda habla sobre la nueva película

Junto con el anuncio de la película, el creador de la serie original Eiichiro Oda ha lanzado un nuevo comentario sobre la película promocionando lo que vendrá y su interesante elección de director, Goro Taniguchi, el director detrás del anime Code Geass. Puedes consultar el comentario completo de Oda a continuación:

"¡Estamos haciendo una película! ¡'RED'! ¡Estoy cansado de dibujar a ancianos legendarios en películas LOL! ¡Déjame dibujar a una niña! '¡Este es el personaje que queríamos crear ahora!' Así es como empezó ", comentó Eiichido Oda en en el Twitter de Toei Animation.

"¿Sabías que el gran director, Goro Taniguchi, que ahora parece que está haciendo algo totalmente diferente a 'ONE-PIECE' fue en realidad la primera persona en el mundo en convertir a Luffy en un anime? Ahora tenemos muchas más sorpresas en la tienda para ti...¡Por favor, deja que tu fantasía alimente tu imaginación mientras la esperas!"

¿Cuándo se estrena One Piece Film Red?

One Piece Film Red está programado para su lanzamiento el 6 de agosto del próximo año 2022, pero aún no se ha dado a conocer ningún plan de lanzamiento internacional al momento de escribir este artículo. Es muy probable que veamos un lanzamiento internacional lo suficientemente pronto. Mientras tanto, One Piece celebra el Episodio 1000 con un nuevo visual de Luffy.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!