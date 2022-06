One Piece Film Red confirma su estreno mundial en cines para el otoño

Al igual que lo hizo con Dragon Ball Super: Super Hero, Crunchyroll se asocia una vez más con Toei Animation para lanzar otra película importante de Shonen en los cines de todo el mundo, ya que las dos compañías han anunciado que One Piece Film Red llegará a los cines este otoño en América del Norte y varios otros países.

Si bien aún no se ha revelado una fecha específica, los fanáticos de Grand Line seguramente están contando los días hasta que Red-Haired Shanks y su hija, la máxima diva Uta, lleguen a la pantalla grande.

Se lanzó un nuevo póster dibujado por el creador Eiichiro Oda para promocionar la llegada de One Piece Film Red a los cines de todo el mundo este otoño, y los espectadores en Japón tuvieron la oportunidad de ver la presentación de Uta el 6 de agosto de este verano:

Foto: Toei Animation / One Piece Film Red

El presidente y director ejecutivo de Toei Animation, Masayuki Endo, dijo lo siguiente sobre el anuncio de que la decimoquinta película del anime One Piece llegará a los cines de todo el mundo:

"Estamos emocionados de llevar One Piece Film Red a los cines de todo el mundo este otoño, que en realidad coincide con el 23.º aniversario de la franquicia One Piece. Esta nueva película del creador Eiichiro Oda realmente cautivará a los fanáticos en una nueva y emocionante aventura con el Sombreros de paja que presenta el debut de Uta, un nuevo personaje misterioso en el mundo de One Piece".

El vicepresidente sénior de comercio global de Crunchyroll, Mitchel Berger, también agregó cómo la compañía de transmisión participará en el lanzamiento del regreso de Red-Haired Shanks and the Straw Hat Pirates:

"One Piece ha sido una piedra angular en Crunchyroll, deleitando a los fanáticos de todo el mundo. Estamos encantados de traer al público la próxima aventura en esta franquicia global y la aventura con una nueva historia independiente en los cines".

Crunchyroll y Toei también aprovecharon la oportunidad para publicar una descripción oficial de la próxima película de anime, que muchos fanáticos de One Piece en todo el mundo han estado pidiendo a gritos:

"Uta, la cantante más querida del mundo. Reconocida por ocultar su propia identidad cuando actúa, su voz ha llegado a ser descrita como "de otro mundo". Ahora, por primera vez, Uta se revelará al mundo en un concierto en vivo”.

Te puede interesar: One Piece alcanza el mayor hito de ventas hasta la fecha

“A medida que el lugar se llena con todo tipo de fanáticos de Uta: piratas emocionados, la Armada observando de cerca y los Sombreros de Paja liderados por Luffy, que simplemente vino a disfrutar de su actuación sonora, la voz que todo el mundo ha estado esperando está a punto de sonar. La historia comienza con el impactante hecho de que ella es la hija de Shanks".

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que se publicó un segundo video musical de la película One Piece Film Red. Este fue para la canción "I'm Invincible" / "Watashi wa Saikyou" interpretada por Ado.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!