One Piece Film Red arrasa en taquilla y ya falta poco para verla en Occidente

Según informó Espinof, todavía queda un poco para que podamos disfrutar la película One Piece Film Red en la pantalla grande. El filme llegó a Japón el 6 de agosto de 2022 y tras dos meses en taquilla, su recaudación continúa aumentando cada vez más.

¿Cuánto ha recaudado One Piece Film Red?

Visual de "One Piece Film: Red"

Se dio a conocer que durante el primer fin de semana de octubre, la nueva película de One Piece superó las 11.691.653 entradas vendidas. Cerrando el domingo 2 de octubre, Film Red recaudó un total de 16.247.220.400 yenes.

Con estas cifras tan grandes, ya sabemos que One Piece Film: Red de Toei Animation es la película de anime del año y que los compañeros de Monkey D. Luffy ha derrotado a gigantes como la película Jujutsu Kaisen 0 de Gege Akutami producida por Studio Mappa.

De igual forma, debes saber que Film Red se convirtió en la sexta película de anime más taquillera de Japón y la número once si también tenemos en cuenta las películas en acción real (incluyendo las de Hollywood).

La Verdad Noticias te comparte que algunas películas de anime que se quedaron muy atrás son Chinmoku no Parade y Delicious Party Pretty Cure the Movie: Dreamy Children's Lunch. Para más información, no dudes en explorar nuestra sección de anime aquí.

Te puede interesar: One Piece Film: Red es la película de anime más grande de Toei Animation

¿Cuándo se estrena One Piece Film Red?

La película One Piece Film: Red se estrena en Latinoamérica y España el próximo 3 de noviembre del 2022, según informaron Toei Animation y Diamond Films. Sin embargo, puedes ver el anime completo One Piece (aún en emisión semanal) desde el servicio de streaming Crunchyroll.

Habrá que esperar si la nueva película de One Piece es tan exitosa en taquilla occidental como en Japón. Después de todo, el estreno de anime más reciente en llegar fue Dragon Ball Super: Super Hero de Toei Animation.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram