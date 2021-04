One Piece: Fallece actor que inspiró el diseño del Almirante Kizaru

La comunidad cinematográfica y el fandom de One Piece se unen para llorar la pérdida de un talento querido. Un informe de Japón ha confirmado que Kunie Tanaka murió a los 88 años. El amado actor disfrutó de una gran cantidad de premios durante su carrera en el cine, y sirvió como inspiración especial para la serie de Eiichiro Oda.

El informe confirma que el actor falleció a finales de marzo. Para los fanáticos de One Piece, es posible que no sepan quién era Tanaka por su cuenta, pero podrían reconocer sus rasgos. Después de todo, el actor inspiró el diseño del Almirante Kizaru, también conocido como Borsalino.

El creador Eiichiro Oda basó a muchos de los almirantes en famosos actores japoneses, y Tanaka es el último en pasar. En cuanto a su carrera, Tanaka tuvo su gran oportunidad en 1960 con The Bad Sleep Well. Continuó abordando proyectos como Kanjuro, Battles Without Honor y Humanity, y más.

Comparativo del Almirante Kizaru con Kunie Tanaka

¿Qué actores inspiraron One Piece?

Si deseas conocer a los otros actores que ayudaron a inspirar a los personajes (especialmente almirantes) de One Piece, la lista es la siguiente: Yusaku Matsuda es quien inspiró a Aokiji, mientras que Bunta Sugawara ayudó a darle vida a Akainu.

Shintaro Katsuo es la base de Fujitora, mientras que Momousagi se basa en Michiyo Kogure. Finalmente, Chaton fue diseñado después de Kiyoshi Atsumi, por lo que puedes ver que Kunie Tanaka se ubicó entre algunos talentos serios. ¿Conoces a otro actor que tenga un parecido con personajes de anime?

Los pensamientos de los fanáticos y La Verdad Noticias están con los seres queridos de Kunie Tanaka durante este momento difícil. Finalmente, te recordamos que puedes revivir su imagen viendo el anime de One Piece desde la plataforma de Crunchyroll o leer el manga directamente en Shonen Jump.

