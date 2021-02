One Piece: Explicación de todas las Katanas nombradas de Zoro

El manga One Piece de Eiichiro Oda está creciendo continuamente a pasos agigantados. Incluso ha alcanzado recientemente su mayor logro hasta el momento: llegar a casi 500 millones de copias en circulación en todo el mundo.

Después de ser serializada durante más de dos décadas, la popularidad de la serie no ha perdido el tiempo y gana regularmente el primer lugar en clasificación y ventas. Especialmente ahora que el propio Oda ha confirmado que el mundo en constante crecimiento de One Piece pronto llegará a su final.

Dado que el anime y manga de One Piece se desarrolla en un mundo de armas primitivas, otra arma popular de elección son las espadas y las espadas. La mayoría de los personajes empuñan espadas, especialmente los personajes menores sin ningún papel importante como los marines y piratas sin nombre.

Por supuesto, algunos de los favoritos de los fanáticos también son espadachines. Dracule Mihawk, el espadachín más fuerte del mundo, Red Hair Shanks y, por supuesto, el propio Roronoa Zoro del Sombrero de Paja, han elegido la espada como su arma principal.

Ahora que la serie ha llegado al acto final del Wano Country Arc, más espadachines se están uniendo a la lista. Zoro incluso ha adquirido una nueva katana. Dado que usa un estilo de espada que requiere tres espadas, Zoro ha tenido una buena lista de katanas en su haber. La Verdad Noticias te comparte todas las que ha tenido el Mugiwara.

Wado Ichimonji

Zoro con la espada Wado Ichimonji

La primera espada con nombre de Zoro ya es de gran calidad. Wado Ichimonji es una de las 21 espadas de gran grado, que es solo inferior a la espada de grado supremo. Su historia se remonta a su infancia.

Fue forjado por el legendario Shimotzuki Kozaburo, quien también forjó a Enma , y ha estado en posesión de Kuina y su familia. Zoro conoce a Kuina cuando es un niño cazando dojos. Él cree que la fuerza de un espadachín depende de cuántas espadas empuñe, por lo que usa tantas espadas de bambú como puede contra Kuina.

Sandai Kitetsu

Después de perder dos de sus katanas en su batalla con Mihawk, Zoro va a comprar más en Loguetown. Ahí es donde conoce por primera vez a Tashigi, el infante de marina que es un fanático de la espada y también la viva imagen de Kuina. A pesar de verse exactamente como Kuina, la personalidad de Tashigi no es ni de lejos la misma.

Incluso le dice a Zoro que no aprueba que use una gran katana como Wado Ichimonji y se compromete a conseguirla. Cuando Zoro encuentra una tienda que vende katanas, le pide al dueño las espadas baratas ya que Nami no le dio mucho dinero para gastar. Fuera del barril, elige a Sandai Kitetsu. Resulta que esta es una espada de grado.

Yubashiri

Después de presenciar la hazaña de Zoro, el dueño de la tienda de katanas decide regalar su herencia familiar a Zoro. Esa reliquia familiar es Yubashiri, una espada de grado hábil. Con Yubashiri y Sandai Kitetsu, Zoro una vez más tiene tres espadas para su estilo Santoryu. Esta vez, sin embargo, sus espadas son muy superiores a sus katanas anteriores.

Shusui

Zoro usando a Shusui

A falta de otra espada, Zoro continúa sus viajes con los otros de Sombrero de Paja hasta Thriller Bark, el lugar donde deja descansar a Yubashiri. En el camino, los de Sombrero de Paja se encuentran con un esqueleto que habla, a quien Luffy le pide casualmente que se una a su tripulación.

Llegan a conocer a Brook y aprenden sobre Thriller Bark y Gecko Moria. Brook les cuenta sus constantes pérdidas contra el legendario samurái que tiene su sombra. Finalmente, Zoro conoce a Ryuma, el legendario samurái de Wano Country.

Chocaron espadas, y Ryuma reconoce a Zoro como un espadachín digno. Deja su espada, Shusui, En sus manos. Shusui, sin embargo, no es una espada cualquiera. Al igual que Wado Ichimonji, también es una espada de gran grado. No solo eso, también es una espada negra como la Yoru de Mihawk y considerada como el tesoro nacional de Wano Country.

Enma

Como reemplazo de Shusui, Kozuki Hiyori le da Enma a Zoro con la promesa de que Zoro devolverá a Shusui a la tumba de Ryuma. Después de probar las capacidades de Enma de primera mano, Zoro acepta la propuesta de Hiyori. Al ser compatible con Shusui, no hace falta decir que Enma tampoco es solo una espada ordinaria.

Su padre, Kozuki Oden, se lo pasó a Hiyori. También es una espada de gran grado como Wado Ichimonji y Shusui; aunque todavía no es una espada negra. Sin embargo, se dice que una vez que la espada de Enma se ha vuelto negra, puede aumentar de rango y convertirse en una Espada de Grado Supremo como el Yoru de Mihawk y el Murakumogiri de Whitebeard.

Enma también tiene una habilidad peculiar. Chupa el Busoshoku Haki de su portador, lo que a menudo resulta en un ataque más fuerte de lo previsto. Al ser manejado por Kozuki Oden, logra atravesar las defensas casi impenetrables de Kaido y deja una cicatriz. En manos de Zoro, logra desencadenar un ataque similar. Incluso Kaido reconoce la presencia de Oden.

En la actualidad, las espadas actuales de Zoro son Wado Ichimonji, Sandai Kitetsu y Enma. Con el Wano Arc aún por terminar, One Piece aún puede revelar otra katana para Zoro. Después de todo, actualmente está en la tierra de los samuráis.

