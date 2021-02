One Piece: Este es el significado oculto de la ropa pirata en el anime

Hay mucho que decir sobre cómo One Piece se destaca de la historia al retratar a los piratas, sus legados y replicar la época en que la piratería era mucho más común. Si bien la simple mención de piratas es suficiente para despertar imágenes específicas en la cabeza de alguien, las apariencias icónicas, como ganchos y parches en los ojos, apenas se usan.

Dado que algunos de los personajes más notables de la serie shonen se basan en piratas de la vida real, no se pueden discutir las influencias del mundo real. Para un manga y anime sobre piratas, el creador Eiichiro Oda presta especial atención a cómo representa los accesorios de moda marineros más notables, usándolos para hacer una declaración sobre los personajes.

La moda pirata en el anime One Piece

La moda es razonablemente fluida en One Piece, cambiando dependiendo del arco o tal vez incluso de cómo se sienta Oda en un momento dado. A diferencia de una serie como Naruto, donde los personajes difícilmente cambian su vestuario, los personajes de Oda con frecuencia cambiarán sus atuendos entre arcos, especialmente los Piratas de Sombrero de Paja.

Los Piratas Sombrero de Paja en One Piece

Whole Cake Island vio a la tripulación con ropa más formal, Arabasta los necesitaba vestidos para las condiciones del desierto y Wano ahora tiene su atuendo apropiado para Fuedal Japón. Aún así, los tropos familiares del diseño pirata, como las manos de gancho, las patas de gancho, los abrigos largos del siglo XVIII y los parches en los ojos, no se usan realmente.

One Piece no tiene un pirata clásico por excelencia porque Oda analiza las imágenes icónicas con una estrategia. Tome al Rey Pirata, Gold D. Roger, por ejemplo. Lleva jubón y sombrero de capitán, e incluso su bigote de manillar recuerda a una época pasada de moda. Sin embargo, carece de los diseños piratas más consolidados, como una mano de gancho, un parche en el ojo o una pata de palo.

En cambio, Oda usará la ropa o los accesorios más icónicos para encarnar lo único que es un personaje, como Sir Crocodile, que lleva un imponente gancho dorado sobre su mano izquierda. Sin embargo, incluso el estilo de Crocodile, con su largo abrigo de piel, su cabello liso hacia atrás y su afición por los puros, recuerda más a un jefe de la mafia estereotipado que a un pirata.

Diseños de personajes por Eiichiro Oda

Ocasionalmente, vemos a la tripulación de regreso con ropa pirata más ajustada, como cuando Luffy comenzó a usar su abrigo de capitán al comienzo de Onigashima, la primera vez que lo usó fuera de una gama de colores.

Poco hay que decir sobre la fuerza y la importancia de Luffy, pero agregar una pieza icónica a su guardarropa podría significar un crecimiento significativo. En cuanto a una pata de palo, no busques más que una de las pocas figuras paternas buenas en One Piece, el chef principal de Baratie, Zeff.

Su pierna, como una cicatriz, le cuenta a la audiencia una historia tácita sobre él y, al mismo tiempo, despierta más curiosidad ya que es chef. La revelación de que Zeff es el famoso Zeff "Red-Leg" fue señalada por icónicas imágenes piratas. Sin mencionar la verdad más impactante y trágica de que se comió la pierna mientras él y Sanji naufragaban durante 85 días sin comida.

Ahora retirado, la pata de palo de Zeff es una representación visual de los cocineros duros que dirigen el restaurante Baratie y un personaje único que destacó Oda. Los fanáticos pueden haber notado que en toda la larga historia de One Piece, todavía tenemos que conocer a un solo personaje que use un parche en el ojo, y esa es una decisión totalmente intencional por parte de Oda.

Pasado de Sanji y Zeff en One Piece

Su idea general es que todos tienen el mismo tipo de visión en la cabeza cuando piensan en un pirata, y el parche en el ojo es vital para ello. De hecho, en 2007, escribió un mensaje que hablaba sobre el tema. En él, Oda dice:

"Pensé que si hay una imagen en la cabeza de todos sobre lo que es un pirata, entonces pensé que escribiría / dibujaría sobre el proceso del niño para llegar allí. Pero no es que no me disgustan los parches en los ojos, así que en las escenas finales de One Piece, hay un pirata que aparece con un parche en el ojo, estoy ansioso por dibujar este personaje", escibió Oda.

Al final de One Piece, tendremos un personaje que usa un parche en el ojo, y el hecho de que Oda haya estado reteniendo quién es este personaje habla de la dedicación y paciencia del mangaka. Ese personaje podría ser el supuesto Rocks D. Xebecs, de quien los fanáticos especulan que todavía está vivo, o tal vez un nombre familiar como Jimbei, Zoro o incluso Luffy comenzará a usar uno.

Sea quien sea el personaje, conociendo a Oda, sin duda serán poderosos, impactantes o una combinación de los dos. La Verdad Noticias seguirá de cerca cualquier actualización de One Piece en el futuro. ¿Qué piensas de la moda pirata?

