One Piece Episodio 1035: Fecha y hora de estreno en Crunchyroll

Cuando Luffy cae al océano, los Sombreros de Paja todavía están en sus respectivas batallas. ¿Cómo reaccionarán al anuncio de la victoria de Kaido? Aquí están los detalles del Episodio 1035 de One Piece titulado “¡Los piratas del Reino Animal pisotean! ¡El Fin del Clan Kozuki!”

¿Cuándo sale One Piece Episodio 1035?

Imagen: Toei Animation / One Piece.

La fecha de lanzamiento del Episodio 1035 de One Piece es el domingo 2 de octubre a las 9:30 am en Japón y en Latinoamérica a la 1:30 AM PST (Hora del Pacífico). A continuación, La Verdad Noticias te comparte los horarios de estreno para diferentes países en la plataforma Crunchyroll:

10:00 am en España

03:00 am en México

03:00 am en Colombia

04:00 am en Chile

05:00 am en Argentina

¿Dónde ver One Piece?

El anime One Piece se transmite en Crunchyroll. Los episodios más antiguos están disponibles en Hulu y Netflix. Mientras tanto, el doblaje en inglés está disponible en Crunchyroll/Funimation y Hulu.

Resúmen del episodio 1034 de One Piece

One Piece Episodio 1035 se estrena el 2 de octubre de 2022.

Luffy se cae de Onigashima y cae directamente al océano. Kaido reflexiona sobre la lucha de Luffy, creyendo que no fue suficiente. Se imagina que Luffy tampoco podría ser Joyboy. En el segundo piso, Big Mom le dice a Hera que se coma a Zeus.

Zeus suplica clemencia y se disculpa. Mientras tanto, Big Mom apunta a Nami y Usopp a continuación. Zeus continúa huyendo de Hera y suplica el perdón de Nami. Intenta probarse a sí mismo enfrentándose a Big Mom.

Sin embargo, inmediatamente lo aplasta y se lo da de comer a Hera. Nami intenta salvarlo lanzando Black Balls en su dirección, pero ya era demasiado tarde. La lucha de Chopper y Queen continúa en el Performance Floor.

Al mismo tiempo, Perospero dispara a múltiples enemigos con sus flechas. Chopper intenta proteger a algunos de ellos, pero muchos todavía fueron alcanzados. Queen corre hacia Chopper, y Chopper lo lanza. Sin embargo, Queen permanece consciente.

Spoilers de One Piece (Imagen: Toei Animation)

Mientras tanto, Yamato corre en el tercer piso. Algunos Piratas del Reino Animal chocan con Yamato e intentan detenerlo. En otra parte, Momonosuke y Shinobu todavía se esconden en un sótano. Momonosuke continúa hojeando el diario de su padre, leyendo sobre sus aventuras fuera de Wano.

Oden viajó con las tripulaciones de Barbablanca y Roger. Oden acompañó a Roger en el último tramo de su viaje. Les leyó los Ponegliff, entre otras cosas. En Fish-Man Island, descubren que el arma antigua, Poseidón, es una sirena. Al llegar a la última isla, todo el equipo se echó a reír, razón por la cual la isla se llama Laugh Tale.

Con toda esta nueva información, Momonosuke confirma que necesita mantenerse con vida. De repente, un doloroso zumbido suena en su cabeza. Uno de los lugares de Marys Momonosuke y Shinobu.

Bao Huang llama a Kaido al respecto, y Kaido le dice a Bao Huang que anuncie su victoria. Mientras tanto, antes de que Big Mom pueda atacar a Nami y a los demás, Kid la detiene. Hasta aquí llega la información del próximo episodio. Te recordamos que la nueva película One Piece Film Red programó su estreno en cines de México para noviembre de 2022.

