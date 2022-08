One Piece Capítulo 1057 del manga retrasa su fecha de estreno

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de spoilers. La franquicia de One Piece está en racha tras el lanzamiento y la posterior explosión de la nueva película cinematográfica de One Piece Film Red.

La nueva película no solo tuvo la apertura más grande para una película de One Piece, sino que también tuvo el segundo día de apertura más grande en la historia de la taquilla japonesa, actualmente con un impresionante valor de 5 mil millones de yenes (alrededor de $37 millones).

Sin embargo, ahora es el turno de la serie de manga One Piece para aparecer en los titulares a medida que la confirmación de un próximo retraso se difunde en línea, entonces, ¿por qué se pospuso el capítulo 1057, en qué fecha se lanzará ahora y qué spoilers tempranos se han filtrado?

One Piece Capítulo 1057 Fecha de Lanzamiento

Lamentablemente, la serie de manga One Piece se tomará un breve descanso esta semana en Japón, lo que significa que los fanáticos de todo el mundo tendrán que esperar un poco más antes de experimentar el capítulo 1057.

Según los informes, el motivo del retraso se debe a un feriado programado en las oficinas de Shueisha, el equipo detrás de la publicación nacional del manga One Piece. Esto significa que todos los productos de Shueisha se posponen al menos para la próxima semana, incluidos One Piece, Black Clover, My Hero Academia y Jujutsu Kaisen.

La buena noticia es que el retraso del manga One Piece no será prolongado. Desde entonces, Viz Media ha confirmado que el capítulo 1057 de One Piece ahora está programado para lanzarse en todo el mundo en español el domingo 21 de agosto.

Según Manga Plus, el último capítulo de manga se lanzará a partir del siguiente horario internacional el 21 de agosto:

Hora del Pacífico: 8 a. m.

Hora del este – 11 a.m.

Hora británica: 4 p. m.

Hora europea – 5 p. m.

Hora de la India: 8:30 p. m.

Hora de Filipinas: 23:00

Hora central de Australia: 12:30 a. m.

Tanto Viz Media como Manga Plus ofrecen los primeros y últimos tres capítulos de forma gratuita en sus respectivos sitios web, con una suscripción de $1,99 dólares al mes necesaria para acceder a todo el catálogo de material publicado. En otras noticias, antes informamos cuáles son los planes del mangaka Eiichiro Oda tras finalizar One Piece.

Spoilers de One Piece 1057

Imagen: Shueisha / One Piece

La serie de manga One Piece puede estar tomando un breve descanso esta semana, pero los primeros spoilers del capítulo 1057 ya se han filtrado en línea.

Los primeros spoilers han sido compartidos en las redes sociales por la página de Twitter OPspoiler, un medio típicamente confiable para las últimas noticias de One Piece.

Te puede interesar: Eiichiro Oda confirma que planea terminar One Piece en tres años

Según las filtraciones, el próximo capítulo de manga se titula "Conclusión" y sigue los siguientes puntos de la trama:

Momonosuke, Kinemon y Yamato se despiden de Luffy, los Sombreros de Paja y algunos otros.

Yamato decide no ir con Luffy y los Sombreros de Paja, ya que primero viajarán a través de Wanokuni antes de emprender un viaje por el océano.

Luffy decide darle su bandera a Momonosuke y le dice al trío que vendrá a buscarlos cuando llegue el momento en que quieran explorar los mares una vez más.

Luffy, Kid, Law y sus respectivas pandillas abandonan Wanokuni.

El final del capítulo ve a Momonosuke preguntándose dónde deberían colocar la bandera; esto concluye el Acto 3 y el Arco de Wanokuni.

Se espera que los spoilers detallados de One Piece 1057 se compartan en línea el jueves 18 de agosto, así que siga revisando las últimas actualizaciones.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram