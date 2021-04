One Piece Capítulo 1010: Fecha de estreno y spoilers revelados

One Piece sigue siendo uno de los manga más exitosos, seguidos y de mayor duración del mundo. Cada fin de semana, con el lanzamiento de un nuevo episodio de anime y un capítulo de manga, la serie es tendencia gracias a los fanáticos en Twitter.

En las últimas semanas, hemos visto la culminación del ataque a Onigashima, finalizando el último capítulo con la caída de Big Mom. Entonces, ¿en qué fecha y hora se lanzará el capítulo 1010 de One Piece? La Verdad Noticias también te comparte los spoilers revelados en línea.

Fecha de estreno One Piece Capítulo 1010

En el momento de escribir esto, el capítulo 1010 de One Piece está programado para lanzarse el domingo 11 de abril de 2021. Esto de acuerdo con el calendario oficial proporcionado en la sección Shonen Jump de Viz Media.

Imagen: Toei Animation "Luffy de los Mugiwara"

Esperamos que el capítulo 1010 se publique a la medianoche JST. A medida que las traducciones estén disponibles unas horas más tarde, se predice que lo nuevo de la serie shonen se publique en los siguientes horarios:

Hora del Pacífico: 8-10 AM

Hora Central: 10-12 AM

Hora del Este: 11 AM-1 PM

Hora Británica: 4-6 PM

Hora Europea: 5-7 PM

¡Advertencia de spoilers! No sigas leyendo a menos que desees conocer los posibles spoilers de One Piece 1010. Finalmente, te recordamos que puedes leer el manga de Eiichiro Oda en la aplicación MANGA Plus de la editorial Shuiesha.

El capítulo se titula 'Color del Rey Supremo' y comienza con Zoro cortando a Prometheus en muchos pedazos diminutos.

Luffy parece estar totalmente derrotado en este punto.

Kaido ataca a Zoro para liberar a Prometheus, pero Law cambia de lugar y dispara a Kaido en el cuello con Injection Shot.

Prometheus se libera de la jaula y va a ayudar a Big Mom con Napoleón.

Prometheus puede salvar a Big Mom justo antes de que llegue al océano y le susurra: "Mamá, tengo una solicitud".

Luffy ahora está inconsciente, con Kaidou contemplando cómo finalmente matarlo.

Zoro le dice a Law que, "Este es mi límite y si no funciona, te dejo el resto" mientras usa el ataque Ashura contra Kaido.

Kaido está impresionado, pero Zoro cae al suelo.

Kaido ahora está a punto de matar tanto a Zoro como a Law, pero escucha la voz de Luffy detrás de él.

Luffy dice que ahora entiende que el Color del Rey Supremo se puede usar para cubrirse.

Kaidou se sorprende y dice: "¡Solo un puñado de personas pueden hacer eso!"

Luffy luego bloquea el ataque de Kaido y con un rayo alrededor de su puño, lanza dos golpes sobre Kaidou sin siquiera tocarlo.

El capítulo termina con Luffy diciendo: “Zoro, Torao… Gracias por protegerme hasta ahora. ¡Ambos pueden bajar ahora! Dile a los demás ... que pase lo que pase, ¡¡¡yo ganaré !!!"

