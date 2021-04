One Piece Capítulo 1009: Fecha de estreno, dónde leer y spoilers

A pesar de haber existido durante más de dos décadas, One Piece sigue siendo uno de los manga más exitosos, seguidos y de mayor duración del mundo. La serie de Eiichiro Oda alcanzó un hito histórico a principios de enero con su capítulo número 1000 publicado.

La emoción que rodea a los próximos capítulos no está disminuyendo, especialmente con lo dramático que se ha vuelto el arco reciente de Wano. Aquí hay en La Verdad Noticias hay un desglose completo de la fecha y hora de lanzamiento del capítulo 1009, así como un breve vistazo a los spoilers que han comenzado a aparecer en línea.

¿Cuándo se estrena el capítulo 1009 de One Piece?

El capítulo 1009 de One Piece está programado para ser lanzado el domingo 4 de abril de 2021. Esto de acuerdo con el calendario oficial de lanzamiento del capítulo proporcionado en la sección Shonen Jump de Viz Media.

Foto: One Piece - Capítulo 1008 (Eiichiro Oda)

Spoilers de One Piece: Capítulo 1009

El título del capítulo 1009 es 'Infierno' y se abre con el fuego aún extendiéndose dentro del castillo. Kinemon y los Red Scabbards se encuentran cara a cara con Orochi y Fukurokuju. Los dos grupos pelean y Orochi se transforma en su cuerpo Yamata.

Las Vainas Rojas cortaron todas las cabezas de Orochi a la vez, pero Raizou se queda atrás para enfrentar a Fukuokuju mientras las Vainas Rojas continúan. Kid le pide a Law que envíe a uno de ellos (Kaido o Big Mom) usando su poder, pero él responde que si era posible, ya lo habría hecho.

Kaido y Big Mom lanzan un ataque combinado, que destruye parte de la isla e hiere a Zoro. Luffy ataca al capitán de los Piratas Bestias, pero el villano puede devolver el ataque lanzando un rayo desde su boca. Luego Law usa desorden para poner a Zeus en una caja de metal creada por Kid.

Killer y Zoro lanzan un ataque que corta a Prometheus y Killer lo sigue atacando a Napoleón. Kid y Law atacan a Big Mom juntos. La enorme villana golpea a Kid en el suelo, pero él invierte el ataque para dar un golpe y Big Mom cae de Onigashima al océano.

Los spoilers filtrados pueden no ser 100% precisos y, como siempre, te recomendamos leer los capítulos de One Piece a través de fuentes oficiales como VIZ Media, Shonen Jump y la aplicación MANGA Plus de la editorial Shueisha.

