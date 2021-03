One Piece: Capítulo 1006 puede mostrar a Marco con aumento de poder

Los entusiastas del manga están bastante contentos esta vez, ya que el capítulo 1006 de One Piece saldrá esta semana. Echemos un vistazo a lo que podemos ver en el próximo capítulo de la serie shonen creada por Eiichiro Oda, su fecha de lanzamiento y más detalles.

One Piece: Capítulo 1006 ¡Spoilers!

Los spoilers del capítulo 1006 de One Piece están disponibles con varios fanáticos en Japón y en todo el mundo. Estas filtraciones dan más información sobre la batalla en curso en Wano. Los fans esperan con dedicación a Black Maria y Robin.

El próximo capítulo de One Piece mostrará a Bao Huang, quién ha encontrado la ubicación del grupo de Yamato y Momonosuke. Sanji está confundido sobre si debería salvar a Momonosuke o Kinemon y el resto de los Scabbards.

Toma algo de tiempo, pero Sanji toma una decisión, pero no está seguro de si ha tomado la decisión correcta o no, señaló BlockToro. El capítulo 1006 mostrará que Marco the Phoenix es lo suficientemente fuerte como para manejar a dos de los comandantes más fuertes de Yonko sin ningún problema.

Por otro lado, los spoilers muestran a un Sanji con problemas, informó IBT. Después de ser rescatado por Brook y Robin, el cocinero de los Sombreros de Paja tiene que elegir cuál entre el grupo de Red Scabbards y Momonosuke salvar.

Después de un poco de auto-deliberación y vacilación, Black Leg toma una decisión, aunque todavía no está seguro de si tomó la decisión correcta. La Verdad Noticias informó anteriormente que los fans desean ver un combate intenso entre Black María y Robin.

Marco the Phoenix, de la serie One Piece

Fecha de estreno para One Piece 1006

Se espera que el capítulo 1006 de One Piece salga el domingo 7 de marzo. Según algunas fuentes, el capítulo 1007 no se interrumpirá, lo que significa que saldrá el próximo domingo 14 de marzo. Puedes leer los capítulos de manga publicados en VIZ Media, MANGA Plus y los sitios web y plataformas oficiales de Shonen Jump.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!