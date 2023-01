One Piece 1072 revela otro miembro de los Piratas de Rocks

El nuevo capítulo del manga One Piece 1072, finalmente revela a otro miembro de los misteriosos Piratas de Rocks. Muy pronto podrás leerlo de forma oficial y en español latino desde la aplicación MANGA Plus.

El capitán de los Piratas de Rocks, Rocks D. Xebec, es una figura legendaria en el mundo de One Piece. Era un pirata vicioso que logró reunir una de las tripulaciones más fuertes jamás vistas en los mares de Grand Line.

¿Quién derrotó a los Piratas Rocks? La alianza entre otras dos leyendas, el Rey Pirata Gol D. Roger y el Héroe de la Marina, Garp (el abuelo de Luffy), durante el infame Incidente de God Valley.

Los miembros sobrevivientes de los Piratas de Rocks se convirtieron en los piratas más poderosos de la siguiente generación, incluidos tres de los Yonko, los emperadores de los mares: Barbablanca, Big Mom y Kaido. Sin embargo, además de estos tres, la identidad de los otros miembros sigue siendo un misterio.

Nuevo miembro de los Piratas de Rocks

One Piece 1072 spoilers: La verdad de Stussy

Según One Piece 1072 spoilers, el nuevo miembro de los Piratas de Rocks es Stussy, quien supuestamente era un agente del Gobierno Mundial y miembro del CP0. Ella en realidad es un clon de Miss Buckingham Stussy, creado por el Dr. Vegapunk y los demás científicos del grupo MADS.

El Capítulo 1072 de One Piece ha sorprendido a los fanáticos con la revelación de que el misterioso aliado de los Sombreros de Paja y Vegapunkes en realidad un supuesto villano, Stussy. Luffy y su tripulación están bajo el ataque del CP0, a quien el Gobierno Mundial le ha encargado que mate a Vegapunk.

El grupo está liderado por Rob Lucci y Kaku, dos luchadores poderosos con un rencor que resolver con los Sombreros de Paja, y también incluye a Stussy, una mujer que hizo su breve debut durante el Arco de Whole Cake Island como agente encubierta del Gobierno Mundial.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, Stussy ataca a Kaku y lo pone a dormir, revelándose como el clon de la señorita Buckingham Stussy de los Piratas de Rocks, creado por MADS, el grupo de científicos ahora disuelto que incluía a Vegapunk, Caesar, Judge y Reina.

Stussy revelaría la historia de los Piratas Rocks

Imagen de One Piece Cp0, Lucci, Kaku y Stussy

Esta revelación es tan impactante porque une muchos hilos de la trama y misterios de One Piece. Se sabe muy poco sobre Rocks D. Xebec, excepto que su sueño era convertirse en Rey del Mundo y que atacó directamente a los Nobles del Mundo.

Los Rocks Pirates eran un grupo heterogéneo de personas fuertes como Kaido, que no compartían lazos ni afecto. Si bien la mayoría de ellos (incluidos los tres Yonko y Shiki) son conocidos por sus hazañas posteriores, los otros miembros siguen siendo un misterio.

Buckingham Stussy ni siquiera fue mencionado hasta ahora, pero debe haber tenido una conexión con MADS. En el actual Cover Story, que muestra el pasado de este grupo de científicos, una mujer que se parece a Stussy apareció como integrante del MADS. Sin embargo, ahora es plausible que la mujer fuera la Stussy original y no el clon que acaba de traicionar a CP0.

Todavía hay muy poca información para formular cualquier hipótesis. Para ser parte de MADS, la Buckingham Stussy original también debe haber sido científica, lo que la convierte en una extraña combinación con los violentos e imprudentes Rocks Pirates.

Su clon se describe como "el primer clon exitoso de MADS, la Unidad 01", y los fanáticos saben que tanto Judge como Vegapunk desarrollaron aún más esta tecnología más tarde, incluido el poderoso Seraphim Pacifista.

El clon de Stussy también parece tener poderes de frutas del diablo parecidos a los de un vampiro, pero aún no está claro si tiene los mismos recuerdos que el original. Este es un detalle importante porque está claro que el pasado de los Piratas de Rocks esconde las respuestas a muchos de los misterios del mundo de One Piece.

¿Cuándo sale One Piece 1072?

One Piece 1072 sale oficialmente el domingo 8 de enero en MANGA Plus de la editorial Shueisha. Finalmente, te compartimos que el mejor lugar para ver One Piece anime es la plataforma Crunchyroll, puesto que transmiten los nuevos episodios en simulcast subtitulados al español.

