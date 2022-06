One Piece 1051 Spoilers: Yamato se une oficialmente a los Mugiwara

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias hablará de los spoilers del Capítulo 1051 de One Piece. El manga de Eiichiro Oda regresa con más sorpresas y revelaciones para los fanáticos. Todo tiene que ver con Yamato, el hijo de Kaido que ahora es tendencia en redes sociales.

Uno de los principales atractivos de One Piece es la tripulación Piratas de Sombrero de Paja (Mugiwara) y su dinámica interpersonal que se ha fomentado durante más de 1000 capítulos en este punto de la serie.

Dar la bienvenida a un nuevo miembro de la tripulación de Monkey D. Luffy no es un evento común. La última incorporación, Jinbe, se unió hace más de 100 capítulos. Anteriormente, en el lanzamiento de One Piece Capítulo 1050, hablamos sobre el final de la batalla Kaido vs Luffy.

¿Quién es Yamato de One Piece?

Yamato, ¿nuevo Mugiwara en One Piece 1051?

Yamato, el hijo de Kaido, es conocido como la Princesa Demonio de los Piratas de las Bestias y Kozuki Oden en homenaje al gran samurái caído de Wano. Su primera aparición fue en el capítulo 971 de One Piece, y su extensa historia con personajes como Portgas D. Ace ha insinuado desde entonces la futura afiliación de Yamato con los Sombreros de Paja.

Yamato ha sido continuamente influenciado por el diario de viaje de Oden y ha expresado un fuerte deseo de zarpar con los Mugiwara y finalmente escapar de los confines de Wano. Por esto y más cosas es uno de los personajes favoritos y más comentados por los fanáticos de One Piece.

Además, se sabe que Yamato ya se ha enfrentado en numerosas ocasiones con Kaido en un intento de viajar libremente fuera de las fronteras de Wano, y querer unirse a los Piratas de Sombrero de Paja se alinea perfectamente con las motivaciones de su carácter.

Spoilers de One Piece 1051

Imagen: Shueisha / "Yamato pide unirse a los Mugiwara"

Imagen: Shueisha / "Momonosuke adulto"

El capítulo 1051 de One Piece describe las consecuencias de la batalla con Kaido en la cima de Onigashima. Momonosuke como adulto regresa y se dirige a la totalidad de Wano, diciéndoles que el Festival del Fuego está lejos de terminar y que el país finalmente está libre del alcance de Kaido y Orochi.

Luego, Yamato se acerca a los Sombreros de Paja y prácticamente anuncia que se unirán a los Sombreros de Paja de ahora en adelante. Los Sombreros de Paja tienen reacciones mixtas a esta declaración.

Sanji y Brook están notablemente de acuerdo con la idea, mientras que Nami y Usopp están más sorprendidos que nada. Jinbe también señala que sin importar la convicción personal de Yamato, tendría que ser Luffy quien decida si pueden o no acompañar a los Sombreros de Paja.

Los lectores de One Piece han estado esperando esto prácticamente desde la presentación de Yamato. En la primera encuesta mundial de popularidad de One Piece, Yamato se disparó hasta el puesto 11 a pesar de haber sido presentado recientemente en ese momento.

Yamato es un personaje honesto y afectuoso, dispuesto a arriesgar su vida por las personas que respeta y admira. Yamato también mantiene los principios de Oden cerca de un estándar extremadamente alto y ha demostrado en más de una ocasión que nunca abandonaría a alguien que considera un camarada.

Aunque algunos fanáticos temen que la incorporación de Yamato moleste al actual "Monster Trio" de Luffy, Zoro y Sanji, probablemente este no sea el caso. En cambio, debido a cómo se desarrollaron los eventos de Wano, es probable que Yamato, Zoro y Sanji formen un nuevo Monster Trio con Luffy por encima de todos ellos ahora gracias a Gear 5.

Yamato formando parte de los Mugiwara sería un hito en la línea de tiempo de One Piece, siendo el primer miembro de la tripulación al que Luffy no le pidió directamente que se uniera.

La destreza en la lucha y la mítica "Fruta del Diablo Zoan", la Akuma no Mi de Yamato, seguramente serían una adición útil al conjunto de habilidades de los Sombreros de Paja. Si bien no se sabe si Yamato podría ocupar una posición fija en el barco, como Sanji funciona como cocinero o Nami como navegante, otro luchador nunca es algo malo.

A medida que los Piratas de Sombrero de Paja comiencen a ingresar a la parte final de Grand Line, se necesitarán ahora más que nunca poderosos aliados y miembros de la tripulación como Yamato en los capítulos futuros de One Piece. Puedes ponerte al día con el manga de Eiichiro Oda desde MANGA Plus.

