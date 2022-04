One Piece 1048 spoilers, fecha de lanzamiento y dónde leer el manga

El arco de Wano Country de One Piece está llegando a su fin con cada capítulo que pasa y la guerra de Wano Country está increíblemente cerca de terminar. Con el último capítulo enfatizando cómo la pelea más grande de toda la historia se acerca a su final, el arco es más interesante que nunca en este momento.

Después del asombroso suspenso del último capítulo, todos los ojos están puestos en One Piece 1048 mientras los fanáticos se preparan para lo que bien podría terminar siendo el final de la increíble pelea de Luffy contra Kaido.

El Capítulo 1047 mostró el ataque más poderoso de Luffy Gear 5. Al mismo tiempo, la lucha interna de Momonosuke con su sentimiento de impotencia continuará en el Capítulo 1048 y, tal como se ven las cosas, jugará un papel importante en las próximas semanas.

Después de un poderoso flashback del día en que fue separado de su madre, Eiichiro Oda se asegura de que Momonosuke termine jugando un papel importante en el gran final del arco. Todo eso y más podría abordarse en el capítulo 1048 de One Piece.

¿Cuándo se lanzará One Piece 1048?

Desafortunadamente, Shonen Jump tendrá un descanso la próxima semana debido al Festival Golden Week, lo que significa que One Piece inevitablemente se retrasará. Según Shonen Jump, el capítulo 1048 de One Piece se lanzará el 8 de mayo de 2022.

Los fanáticos pueden leer el capítulo oficialmente de forma gratuita en la aplicación MANGA Plus o en la aplicación Shonen Jump, siempre que esté disponible en la región.

One Piece 1048: Luffy vs Kaido

Fácilmente, la parte más importante del último capítulo de One Piece fue el increíble ataque de Luffy que preparó hacia el final. Superando todas las expectativas que los fanáticos tenían en mente sobre sus habilidades, Luffy usó su fruta del diablo para hacer crecer su brazo hasta el tamaño de una isla entera.

Si eso no fuera lo suficientemente impresionante, logró cubrir todo el brazo con Color of Arms y Color of the Supreme King Haki, lo que lo hizo aún más fuerte. Con un golpe devastador que fácilmente podría acabar con una isla y más listo, Luffy parece estar a unos minutos de lanzar este ataque mortal contra Kaido.

Sin embargo, el único problema para él parece ser el mismo Onigashima. Como Luffy mencionó en el capítulo anterior, Onigashima está directamente debajo de Kaido, lo que significa que cualquier cosa que Luffy arroje hacia Kaido también golpeará la isla y la destruirá en el proceso.

Luffy ordenó a Momonosuke que apartara la isla de su camino para poder derrotar a Kaido para siempre, y será interesante ver si Momonosuke realmente puede lograrlo. Siempre que Momonosuke mueva la isla del camino, el ataque de Luffy está casi listo para aterrizar ya que ya está agarrando a Kaido para evitar que lo esquive.

Si bien Kaido puede resistir este poderoso golpe, debe tenerse en cuenta que ya está en sus últimas piernas. En los últimos capítulos, Oda ha enfatizado cómo Kaido se está debilitando.

Para sorpresa de todos, Kaido incluso cayó de rodillas en un momento de la pelea y, al mismo tiempo, su control sobre Onigashima también se está debilitando, lo que significa que está llegando a su límite. Parece muy poco probable que sobreviva al ataque si aterriza, lo que significa que el próximo ataque de Luffy podría acabar con todo.

One Piece 1048: El gran momento de Momonosuke

Si bien One Piece 1048 bien podría ser el final de la pelea de Luffy contra Kaido, es más probable que el capítulo se centre en Momonosuke. En el capítulo anterior, los fanáticos ya pudieron vislumbrar el pasado de Momonosuke, donde dio un gran paso adelante mientras perseguía la sombra de su padre y tomó sobre sus hombros la carga de todo el País de Wano.

Con la intención de revivir al clan Kozuki, Momonosuke saltó 20 años hacia el futuro y todo lo que ha hecho desde entonces lo ha llevado a este momento. Para salvar a Wano, Momonosuke tiene que alejar a Onigashima del camino de Luffy para que Kaido pueda ser derrotado de una vez por todas.

Sin embargo, para hacer eso, necesita crear Homuragumo, o Flame Clouds, que parece incapaz de crear en este momento. Es posible que Oda use los Sky Boats que la gente de Flower Capital encendió para ayudar a Momonosuke a crear las nubes. Con varios deseos escritos sobre ellos, Momonosuke podría moverse a un punto donde produzca las nubes de llamas.

Spoilers de One Piece 1048

Al mismo tiempo, Oda también podría usar las llamas para ayudar a Momonosuke a producir sus propias nubes de llamas. También podrían relacionarse con el creciente deseo de Luffy de salvar el país y liberarlos. Después de todo, Luffy lleva a Wano a la espalda siguiendo su promesa a Kin'emon, y ver los deseos de su gente podría motivarlo a hacer lo imposible y derrotar a Kaido para siempre.

Al final del capítulo, Momonosuke posiblemente haya movido la isla del camino, allanando el camino para que Luffy use toda su fuerza para terminar con el reino de terror de Kaido de una vez por todas. Otro punto interesante de la trama que Oda podría abordar en el próximo capítulo podría ser la muerte de Orochi. Los fanáticos lo vieron intentar llevarse a Hiyori con él cuando murió en el último capítulo.

One Piece 1048 muy bien podría ver a Denjiro interponerse en su camino y tomar la última cabeza que le queda para terminar con su vida para siempre. Sin lugar a dudas, el capítulo 1048 de One Piece está listo para ser increíble con repercusiones potencialmente masivas. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que One Piece Episodio 1015 se convirtió en uno de los mejores episodios de anime del mundo.

