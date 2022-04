One Piece 1048: Predicciones que podrían hacerse realidad

Con suerte, One Piece 1048 continuará justo donde lo dejó el capítulo 1047 del manga en lugar de un flashback.

La trama secundaria de Orochi finalmente podría resolverse después de años de molestar a los fanáticos y el Acto 3 finalmente llega a su fin, pero ese no será el final del arco de Wano.

Advertencia de spoiler por delante para el capítulo 1047 de One Piece

One Piece 1048 del manga llega inmediatamente después de un capítulo increíble en One Piece 1047 en el que la pelea entre Monkey D. Luffy y Kaido continuó acercándose rápidamente a su clímax.

Esto deja a los lectores en un punto naturalmente inquisitivo, ya que el suspenso no mostró el resultado del puño gigante Gear 5 de Luffy que se cernía sobre Kaido y toda la isla flotante de Onigashima.

El arco de Wano continúa sorprendiendo tanto en el anime como en el manga. ¿Hacia dónde irá la historia a partir de aquí? No lo sabremos con certeza hasta la próxima semana cuando los spoilers de One Piece 1048 caigan en Reddit. Mientras tanto, especulemos.

Donde terminó el capítulo 1047 de One Piece

One Piece 1047 incluyó numerosos hilos de la trama, así como la principal revelación de que el anterior Rey Pirata, Gol D. Roger, no poseía el poder de ninguna fruta del diablo. Esto significa que Roger conquistó todos los mares solo con el poder de su haki y su determinación de encontrar la libertad absoluta. Kaido aludió a esto al hacer referencia a que uno no necesita habilidades avanzadas para alcanzar sus objetivos en Grand Line.

Además, los clavos de piedra marina que ataban a Orochi se soltaron, por lo que aunque Kozuki Hiyori le prendió fuego, este capítulo lo vio transformarse una vez más en su forma de hidra, aunque en llamas. Los fanáticos continúan percibiendo a Orochi como una cucaracha que simplemente no se rinde, por lo que será interesante ver cómo se resuelve esa trama cuando Hiyori está en peligro.

La isla de Onigashima se dirige a toda velocidad hacia la Capital de las Flores, donde una colisión podría causar numerosas muertes para los plebeyos que celebran el Festival del Fuego a continuación. Mientras tanto, Gear Fifth Luffy con su Hito Hito no Mi despierta: Model Nika continúa su lucha contra Kaido, y el autor Eiichiro Oda claramente se está divirtiendo mucho dibujando este conflicto. Como se mencionó, el capítulo termina con Luffy inflando su puño para que sea incluso más grande que Onigashima, por lo que será interesante ver si este será el golpe que finalmente asesine a Kaido. ¿Adónde irá la historia a continuación?

Una resolución a la trama secundaria de Orochi en One Piece 1048

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, todo el mundo está cansado de Orochi. La comadreja comenzó a ser insufrible en los días de Kozuki Oden, y continúa siendo una comadreja hasta la línea de tiempo actual.

Nuestra predicción para One Piece 1048 es que Denjiro, uno de los criados de Oden, aparece justo a tiempo para salvar a Hiyori del antagonista en llamas. La última vez que vimos a Denjiro derribando a Orochi en el capítulo 1009 de One Piece fue cuando incapacitó a Orochi en primer lugar. Los fanáticos pensaron que sería la última vez que veríamos al personaje, pero aquí estamos 39 capítulos después.

Denjiro siendo el que asesta el golpe final sería temáticamente satisfactorio. Fue uno de los personajes que no avanzó en el tiempo con Momonosuke y Kinemon, sino que tuvo que soportar 20 años de vergüenza y actuar de incógnito como uno de los matones contratados por Orochi. Dado que Hiyori tampoco avanza en el tiempo, podría ser increíblemente satisfactorio para ella y Denjiro trabajar juntos para finalmente poner al villano en la tierra para siempre.

One Piece 1048 podría ser el cierre del Acto 3

El arco de Wano de la historia parece estar escrito en la estructura de las obras de teatro Jo-ha-kyū en la cultura tradicional japonesa. Según AYFP , esta forma de teatro kabuki comienza con una combustión lenta en el Acto 1, presentando personajes y permitiendo que la trama respire. El Acto 2 aumenta la acción junto con el Acto 3, pero este último tiende a terminar en una gran tragedia antes de que la historia continúe en el Acto 4 con más batallas. Finalmente, el Acto 5 presenta una conclusión satisfactoria.

El arco de Wano claramente ha estado presentando la estructura de "actos", con la incursión en Onigashima como el punto culminante del Acto 3. Esto significa que si Eiichiro Oda se apega a la estructura, pronto veremos una gran tragedia o un momento dramático. No se puede negar que el gran conflicto se acerca a su fin. En el capítulo 1046 , vimos cómo Luffy se acerca rápidamente a su límite para Gear 5. Entonces, ¿qué significa esto para One Piece 1048?

Nuestra predicción aquí es que Luffy lanza su enorme puñetazo sobre Kaido, pero con el puño tan grande, terminará destruyendo una gran parte de la isla, lo que hará que muchos de sus aliados caigan cientos de pies en el aire. Ahí es donde terminará el Acto 3.

Esa tensión se mantendrá con los lectores hasta que salga el siguiente capítulo, y luego predigo que Luffy intentará tocar el suelo primero. El razonamiento detrás de eso es que con sus poderes de fruta del diablo despiertos, parece que Luffy puede hacer que las superficies sean de goma además de su propio cuerpo de goma. Convirtiendo el suelo en goma, sus aliados aterrizarán de forma segura de una manera extremadamente caricaturesca.

Sin embargo, esa es solo mi predicción. Puedes unirte al hilo de predicciones de One Piece 1048 en Reddit para dejar tus pensamientos también.

