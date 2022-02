One Piece 1040 spoilers, fecha de lanzamiento y dónde leer el manga online

Según los spoilers de One Piece 1040, Big Mom sobrevive al cañón de Kid, pero intenta acabar con la vida de las personas que la rodean. Misery intenta salvarla, pero Law y Kid interfieren. Big Mom intenta crear nuevos Homies para evitar que se caiga, pero Law la detiene.

Mientras cae a través de Onigashima, Roger viene a su mente. Ella se pregunta por qué no dijo qué era One Piece y dónde está ubicado. Mientras cae al suelo sobre Wano, les dice a Kid y Law que no morirá por esto. Hay una explosión masiva, ya sea debido a su caída o porque golpeó una de las bombas que Yamato congeló. Law y Kid finalmente ganan la batalla.

Momonosuke habla con Yamato y le dice que Zunesha está cerca. Yamato pregunta si este es el elefante del diario de Oden, y Momonosuke dice que sí. También dice que Zunesha es amiga de Joy Boy que "cometió un crimen hace 800 años". Por otra parte, antes informamos que la pausa del manga One Piece genera quejas de fans en Japón.

¿Cuándo sale One Piece 1040?

El capítulo 1040 de One Piece saldrá el domingo 13 de febrero de 2022. Puedes leer la serie One Piece 1040 en Manga Plus. En otros lugares, eso será el domingo 13 de febrero, en estos horarios:

Hora del Pacífico: 8 AM (Hora del Pacífico)

Hora central: 10 AM CT

Hora del este: 11 AM ET

Hora británica: 3 PM GMT

Resumen de One Piece 1039

Momonosuke está usando todo su poder para hacer retroceder a Onigashima para que se aleje más de la Capital de las Flores. Mientras hace esto, escucha que alguien lo llama. Big Mom recibe los ataques de Law y Kid.

Ambos discuten un poco sobre sus estrategias de ataque, Big Mom se levanta y cura sus huesos rotos con sus poderes de Fruta del Diablo. Law le dice a Kid que su fuerza se está agotando y que el próximo ataque será el último.

Big Mom dice que ha derribado toneladas de piratas y que son imparables desde que han estado gobernando durante décadas. Cuando Kid lanza un ataque, Big Mom lo bloquea usando una parte de la torre.

Big Mom se harta y libera a un Homie llamado Misery. Law estrella un pedazo de escombros grandes sobre ella, y luego la apuñala y comienza a extender su espada hasta el suelo.

Su ataque la golpea internamente nuevamente y forma un enorme cráter en el suelo. Kid lanza un cañón electromagnético y Big Mom todavía dice que no pueden derribarla. El cañón la dispara y Law dice que la era de los emperadores está llegando a su fin.

