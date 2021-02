One Piece 1004 Spoilers: Aparece la nueva forma de Kaido

El capítulo 1004 de One Piece está a la vuelta de la esquina. Con el lanzamiento del capítulo anterior, los fanáticos del manga ahora están encantados de ver la continuación del enfrentamiento entre los dos Yonko y las peores generaciones.

En esta guía de manga, La Verdad Noticias te compartirá todos los detalles que conocemos sobre el próximo capítulo del manga creado por Eiichirp Oda. Los detalles, incluida la fecha de lanzamiento, los posibles spoilers, un resumen del capítulo anterior y las formas de leer el manga en línea se discutirán aquí.

One Piece 1004: Fecha de estreno

Para aquellos que están esperando el lanzamiento del nuevo capítulo 1003 del manga de One Piece, deben saber que no habrá demora para su lanzamiento. Esto solo significa que obtendremos el nuevo capítulo en su horario regular.

Foto: Shueisha

Dicho esto, el capítulo 1004 de One Piece estará disponible el domingo 14 de febrero de 2021. La copia impresa estará disponible en el próximo volumen del Weekly Shonen Jump (WSJ) en Japón. Para los fanáticos del manga que están siguiendo la serie en línea, pueden leer el último capítulo de los distribuidores oficiales como Manga Plus y Viz Media.

Resumen del capítulo anterior

El capítulo 1003 de One Piece acaba de llegar y los fanáticos están sorprendidos con la acción épica en el nuevo número del manga. Este cubre la continuación de la lucha entre los dos Yonko y la nueva generación de piratas.

El manga debuta con la serie de fuertes puñetazos de Luffy a Kaido. Revestido con la nueva forma de Haki, Luffy logró causar mucho daño al Yonko. Sin embargo, parece que Kaido todavía tiene mucho poder que no se muestra, ya que se para fácilmente y también lanzó su ataque.

Volviendo al campo de batalla, One Piece 1003 ve a Kaido obteniendo otra transformación. Luffy, Law y Kid se sorprendieron al ver la nueva apariencia de Kaido. Según lo establecido por Law, parece que el villano se ha transformado oficialmente en su forma híbrida.

El final del capítulo 1003 de One Piece presenta a los dos Yonko a medida que se interesan más en su lucha contra los miembros de las peores generaciones. Por otra parte, el anime se encuentra en su capítulo 961 programado para estrenarse este 6 de febrero.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Facebook y mantente informado. Mata ne!