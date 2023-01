ONE OK ROCK interpretará el opening de Demon Slayer temporada 3

Fue informado el lunes por Yahoo! News Japan, que el tema de apertura principal de Kimetsu no Yaiba: Demon Slayer temporada 3 de Koyoharu Gotouge, será interpretado por la banda de rock japonesa ONE OK ROCK con el título 'Nerai' (Aim).

Esta es la primera vez que la famosa banda interpretará un tema musical de anime para televisión. Recordemos que LiSA y Aimer interpretaron previamente el opening de la temporada 1 'Gurenge' y el tema principal de la temporada 2 'Zangyou Sanka', respectivamente.

¿Cuánto falta para la temporada 3 de Demon Slayer?

La temporada 3, también conocida como Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Swordsmith Village Arc (Arco de la Villa del Herrero) comenzará a transmitirse en abril de 2023 en Japón.

Pero antes del lanzamiento de la televisión local, el primer episodio de la nueva temporada se proyectará en los cines japoneses con un lanzamiento el 3 de febrero en Japón y 80 países poco después a través de cine/VOD.

¿Qué tipo de rock es ONE OK ROCK?

ONE OK ROCK tiene una gran aceptación y es mundialmente famoso por sus diferentes estilos de música, con canciones que van desde el rock alternativo y el emo hasta el post-hardcore y el pop rock. Actualmente está formado por:

Takahiro Moriuchi (vocalista).

Toru Yamashita (guitarrista, líder de banda).

Ryota Kohama (bajista)

Tomoya Kanki (baterista).

La banda se formó en Tokio, Japón en 2005. Han recibido los premios Classic Rock Roll of Honor a la banda masculina revelación del Este en 2016 y los premios Rock Sound a la mejor banda internacional en 2017.

El pasado julio de 2019, vino ONE OK ROCK a México. Recordemos que la banda lanzó su nueva canción titulada "Renegades" en todo el mundo el pasado 16 de abril de 2021. Esta fue producida por Jamil Kazmi, escrita por Takahiro Moriuchi, Ed Sheeran y Masato Hayakawa de Coldrain como tema principal para la película live-action de Rurouni Kenshin Final Chapter: The Final.

Con la participación de ONE OK ROCK en el anime Demon Slayer temporada 3, se confirma que el anime producido por Ufotable apuesta seguir manteniendo la tradición de exitosos temas de apertura para su animación. Recuerda que muy pronto podremos ver la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba en Netflix.

