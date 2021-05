Nuevos trajes de Deku, Bakugo y Shoto en My Hero Academia: World Heroes Mission

Un nuevo póster para la película My Hero Academia: World Heroes Mission presumió nuevos trajes de Deku, Bakugo y Shoto. La franquicia de Kohei Horikoshi sigue siendo una de las marcas de manga y series de anime más populares.

La temporada 5 de la serie shonen Boku no Hero Academia se estrenó en marzo y el manga, que llegó a los 300 capítulos en febrero, ha estado impulsando la historia con una revelación y un cambio de status quo. No es de extrañar que la franquicia haya recibido un par de películas teatrales.

La primera de ellas, My Hero Academia: Two Heroes, fue lanzada en 2018 y para deleite de los fanáticos, presentó un flashback de un All Might más joven en los Estados Unidos. La historia actual vio a Deku llegar a una isla para una convención, donde conoció al viejo amigo de All-Might.

La segunda película, My Hero Academia: Heroes Rising, fue en muchos sentidos aún más notable. Con un puntaje de usuario de Rotten Tomatoes del 98%, es justo decir que fue un gran éxito entre los fanáticos. Quizás el aspecto más importante fue que Deku le dio su poder One For All a Bakugo en el clímax.

Mira los nuevos trajes de Deku, Bakugo y Shoto

Deku, Bakugo y Shoto en My Hero Academia: World Heroes Mission (Foto: BONES)

Los nuevos trajes de héroes para Midoriya, Katsuki y Todoroki en la tercera película World Heroes Mision son en su mayor parte oscuros; casi como si se tratara de un camuflaje para una misión en cubierto. Lo cierto es que los rasgos de la capucha con orejas (Deku), marcas de flamas (Bakugo) y líneas en los bordes (Shoto) se mantienen a simple vista en los nuevos disfraces.

¿Cuándo sale World Heroes Mission en cines?

La próxima película de la franquicia, My Hero Academia: World Heroes Mission, se estrena en los cines japoneses el 6 de agosto. No se ha revelado demasiado sobre la historia de World Heroes Mission.

Sin embargo, el teaser reveló que Midoriya Izuku es buscado por asesinato en masa. La gran pregunta es cómo termina siendo incriminado Deku y qué quiere lograr el antagonista. Por supuesto, también será genial ver los nuevos disfraces en acción.

También es un buen momento, ya que Izuku recientemente se puso un nuevo disfraz en el manga, como se vio en la pelea donde Deku cambió a Muscular para peor. Ver al equipo de triple etiqueta en la nueva película debería ser un placer. Hasta ahora, las películas han sido buenas adiciones a la franquicia.

Será interesante ver lo que trae la última película a la mesa. Aún no se sabe nada sobre los planes de lanzamiento internacional de My Hero Academia: World Heroes Mission, por lo que los fanáticos deberán estar atentos a las actualizaciones de La Verdad Noticias sobre Deku, Bakugo y Shoto.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!