Nuevo tráiler de Kokyu no Karasu revela su estreno para el 1 de octubre

La adaptación al anime de Kokyu no Karasu recibió un nuevo tráiler, que revela una fecha de estreno el 1 de octubre y muestra más del elenco del programa, incluidos Nobunaga Shimazaki como Onkei y Nobuhiko Okamoto como Onkai.

El anime también recibió una imagen clave y nueva información del personal. El personal recientemente revelado incluye a Norifumi Nakamura (Amaim: Warrior at the Borderline) como directora de arte.

Ritsuko Utagawa (Detective Conan: Zero's Tea Time) como diseñadora de color y Arimasa Watanabe (Misaki no Mayoiga) como directora de fotografía. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de la animación japonesa.

Kokyu no Karasu está basado en las novelas ligeras escritas por Kouko Shirakawa e ilustradas por Ayuko, que comenzaron en 2018 y tienen siete volúmenes al 21 de abril de 2022. Los libros se publican bajo la etiqueta Shueisha Orange Bunko.

La historia gira en torno a Jusetsu, una mujer que es la actual Uhi, una concubina especial que habita en el interior del palacio pero que no atiende al emperador. La Uhi es percibida por algunos como una anciana y por otros como una niña.

También se dice que tiene habilidades especiales que le permiten abordar varias tareas, que van desde lanzar maldiciones hasta encontrar objetos perdidos. Un día, el emperador la visita para hacerle un pedido, sin saber las consecuencias de su encuentro.

Fecha de estreno para el anime Kokyu no Karasu

El personal del anime incluye a Chizuru Miyawaki (Gintama: The Final) como director, Satomi Oshima (Hataraki Man) como compositor de la serie, Shinji Takeuchi (Gintama: The Final) como diseñador de personajes y Asami Tachibana (Moriarty the Patriot) como compositor de música. BN Pictures es la productora de animación.

Mientras tanto, el elenco incluye a Saku Mizuno como Jusetsu Ryu, Masaaki Mizunaka como Koshun Ka, Taku Yashiro como Eisei y Marika Kouno como Jiu Jiu. El anime de Kokyu no Karasu compartió su primer tráiler en abril de 2022.

