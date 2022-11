Nuevo plan de Netflix le dice adiós a estos animes

22 programas de NHK, incluidas varias series de anime como Attack on Titan, podrían desaparecer pronto de Netflix debido a las nuevas suscripciones con publicidad de la plataforma.

Según lo informado por Anime News Network, NHK, la emisora pública japonesa, está solicitando que el gigante de streaming elimine todos sus títulos debido a su nuevo programa con publicidad.

El nivel de suscripción "Básico con anuncios" de Netflix incluye de cuatro a cinco minutos de anuncios cada hora por un precio ligeramente más económico que su plan sin anuncios.

Esto contrasta con el distribuidor, ya que NHK tiene una política que prohíbe a los licenciantes distribuir su contenido si existe la posibilidad de crear una idea errónea de que está recomendando o publicitando un determinado producto o servicio.

Según un comunicado de Netflix, NHK conocía y aceptaba el plan de suscripción con publicidad, pero a partir del 16 de noviembre, la plataforma de transmisión dejó de mostrar anuncios de los programas de NHK.

Sin embargo, según los informes, NHK se quejó de que el servicio con publicidad no era lo que suponía que sería. La emisora también dijo que Netflix no dio una explicación adecuada hasta justo antes del lanzamiento del nuevo plan.

NHK actualmente está transmitiendo Shingeki no Kyojin, Tsurune, Welcome to Demon School! Iruma-kun, To Your Eternity, Kingdom, Ojarumaru y Nintamo Rantarō. Recordemos que no todos estos animes están disponibles en México. Como alternativa, puedes encontrarlos en la plataforma Crunchyroll.

NHK no aprueba el nuevo plan de Netflix.

Otras series que la emisora ha emitido antes y actualmente se transmiten en Netflix incluyen Vinland Saga y Cardcaptor Sakura. Netflix y NHK no han publicado la lista de 22 programas que se verían afectados por la posible eliminación, pero es posible que se eliminen los títulos antes mencionados.

2022 ha sido un año difícil para Netflix. El popular servicio de transmisión despidió a aproximadamente 150 empleados en mayo antes de que otros 300 fueran despedidos en junio con la mayoría de los recortes de empleo en los Estados Unidos.

Netflix también reveló que había visto una disminución de aproximadamente 200 mil suscriptores en su primer trimestre a pesar de pronosticar un aumento de 2.5 millones de suscriptores.

Aunque la plataforma indicó que el uso compartido de contraseñas y los servicios de transmisión rivales son algunas de las razones de la caída, el servicio de transmisión también aumentó los precios de sus planes de suscripción para aquellos en los Estados Unidos y Canadá en enero. El plan estándar actualmente cuesta $15.49 por mes.

Muchos animes no están disponibles en Netflix Latinoamérica.

En un esfuerzo por mantener la cantidad de suscriptores actuales y atraer a nuevos espectadores, Netflix lanzó la suscripción "Básico con anuncios" el 3 de noviembre en varios países, incluidos EE. UU., Reino Unido, Canadá, Japón, México, Alemania, Italia y Australia.

Estos anuncios por hora se reproducen antes y durante el contenido en duraciones de 15 o 30 segundos. Los suscriptores solo pueden mirar con una resolución máxima de 720p y no pueden descargar contenido.

Netflix está actualmente involucrado en una discusión en curso con NHK. Por otra parte, La Verdad Noticias informó todo sobre los animes originales que llegan a Netflix en diciembre de 2022.

