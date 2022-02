Nuevo arte de My Hero Academia muestra el romance de Deku y Uraraka

My Hero Academia Vol 33 insinúa el regreso del romance más discutido de la serie, que muestra a Deku en los brazos de Uraraka en un nuevo arte oficial. Como ambos jóvenes se representan en una pose íntima, existe la posibilidad de que su relación pase al siguiente nivel.

El arte promocional del manga shonen My Hero Academia, muestra a Deku todavía con su ropa sucia, rota y andrajosa. Sin embargo, su rostro es sereno, no lleva la máscara que le daba esa apariencia tan espantosa y descansa plácidamente en los brazos de Uraraka.

Arte de My Hero Academia Vol 33

Deku y Uraraka en arte oficial de MHA Vol 33 (Shueisha)

En el arte, Uraraka incluso mira directamente a los lectores, llevándose el dedo a la boca, como pidiéndoles que no molesten a Deku en este merecido momento de descanso. Es una bella imagen, que recuerda en su composición a las clásicas estatuas de la Piedad.

La portada también recuerda el papel fundamental de Uraraka al hacer que Deku acepte una vez más que sus amigos no son una carga y que pueden protegerlo tan bien como él puede protegerlos a ellos.

Fue el poderoso y conmovedor discurso de Ochako lo que convenció a la multitud de civiles reunidos dentro de UA High para protegerse y dejar entrar a Deku, incluso si él es el objetivo de los villanos. Al final, a pesar de que convencer a Deku requirió el esfuerzo de todos sus compañeros de clase, fue Uraraka quien hizo posible recuperarlo.

Los fanáticos del romance más comentado de Boku no Hero Academia aún pueden esperar que haya un futuro en el que Deku y Ochako finalmente estén juntos. De igual forma, la portada oficial de Dark Deku a todo color también muestra a la “pareja”.

¿Quién es el novio de Uraraka?

Portada de My Hero Academia Vol 33 (Shueisha)

Uraraka no tiene novio en My Hero Academia. El creador Kohei Horikoshi nunca ha permitido que su protagonista, Izuku Midoriya (Deku), desarrolle una relación romántica adecuada, pero los fanáticos predicen Deku y Uraraka terminarán juntos.

Seguramente un contexto de escuela secundaria como el de la UA High Academy suele ser el adecuado para hacer que las relaciones florezcan, como shonen y shojo manga han demostrado en innumerables ocasiones.

Sin embargo, los jóvenes héroes simplemente estaban demasiado ocupados lidiando con una crisis tras otra. No sucede que, al principio, Deku se mostrara realmente tímido, siempre actuando avergonzado con el otro sexo. Esto fue particularmente cierto en torno a su compañera de clase Ochako Uraraka, quien también parecía estar desarrollando sentimientos por él.

Los fanáticos recuerdan que Uraraka actuó celosa de Deku y sus interacciones con Mei Hatsume. Las relaciones entre los dos jóvenes héroes fueron divertidas y lindas, pero de repente se detuvieron, dejando a los fanáticos preguntándose si Horikoshi simplemente había abandonado la historia por completo.

El nuevo arte de MHA Vol 33 no significa que el romance de Deku y Uraraka esté nuevamente sobre la mesa (si es que alguna vez lo estuvo), especialmente considerando que los héroes están ocupados planeando su táctica final contra All for One y Shigaraki.

Sin embargo, este arte promocional hace un gran trabajo al resumir el viaje solitario de Deku, representado en el volumen 33, y el importante papel que tiene Uraraka en su vida. Finalmente, La Verdad Noticias informó recientemente sobre My Hero Academia 343 spoilers: La última traición y el regreso de All For One.

