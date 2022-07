Nuevo anime de Urusei Yatsura anuncia detalles de su transmisión

Las dos primeras partes de la primera temporada del reinicio del anime Urusei Yatsura de David Production se transmitirán sin interrupciones en Japón a partir de octubre de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte las actualizaciones.

Esta noticia se publicó en la cuenta oficial de Twitter de Urusei Yatsura All-Stars, que luego fue traducida por Crunchyroll. La primera temporada del anime, que tendrá cuatro partes, transmitirá sus dos primeras partes consecutivamente.

También se anunció que Kana Hanazawa (Cells At Work!) se unirá al elenco del anime como Ran, uno de los amigos de Lum de su planeta natal, Oniboshi. Todavía no se sabe cuándo estará disponible la serie fuera de Japón luego de su debut en octubre de 2022.

Imagen: Urusei Yatsura / David Production

Urusei Yatsura All-Stars consistirá en historias selectas del manga Urusei Yatsura de Rumiko Takahashi, que se serializó en la revista Weekly Shonen Sunday de Shogakukan de 1978 a 1987.

All-Stars será la segunda adaptación televisiva de la alocada comedia romántica japonesa de Takahashi, que se hizo popular hace muchos años antes de la creación de Ranma 1/2 e Inuyasha, los otros dos grandes éxitos de la autora.

La adaptación original al anime de Urusei Yatsurase emitió en Fuji Television desde octubre de 1981 hasta marzo de 1986 y duró 195 episodios. La historia giraba en torno a Ataru Moroboshi, un joven lujurioso cuya vida da un vuelco cuando los extraterrestres del planeta Oniboshi deciden invadir la Tierra.

Ataru es elegido al azar para defender el planeta al ganar un juego de etiqueta, que resulta ser el deporte nacional de los alienígenas. Él compite y termina ganando contra la princesa alienígena Lum, escasamente vestida, pero debido a una mala interpretación del grito de victoria de Ataru, Lum termina creyendo que Ataru le ha propuesto matrimonio y, llena de alegría, se decide a casarse con él.

El reinicio de la serie será dirigido por Hideya Takahashi (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind). Yasuhiro Kimura (2.43: Seiin Kōkō Danshi Volley-bu) trabajará junto a Takahashi como codirector.

Las composiciones de la serie serán escritas por Yuko Kakihara (The Aquatope on White Sand) y los diseños de personajes originales de Rumiko Takahashi serán renovados por Naoyuki Asano, conocido por su trabajo en la serie Keep Your Hands Off Eizouken!

La serie ha elegido a Hiroshi Kamiya (Levi en Shingeki no Kyojin) como Ataru Moroboshi, mientras que el papel de Lum lo interpretará Sumire Uesaka, la estrella de la exitosa serie Don't Toy With Me, Miss Nagatoro.

Shinobu Miyake, la prometida original de Ataru y rival romántica de Lum, será interpretada por Maaya Uchida (The Promised Neverland , High School DxD). Recordemos que el nuevo anime de Urusei Yatsura anunció su ventana de lanzamiento en mayo de este año.

Aunque la serie de anime original de Urusei Yatsura no se transmite actualmente en ninguna de las principales plataformas, las seis películas de Urusei Yatsura están disponibles en Crunchyroll.

