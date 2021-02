Novela ligera: “The World's Finest Assassin” confirma serie de ANIME

El lunes se abrió un sitio web para anunciar que las novelas ligeras de Rui Tsukiyo y Reia, The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in a Different World as an Aristocrat (Sekai Saikō no Ansatsusha, Isekai Kizoku ni Tensei Suru), tendrán una adaptación de anime televisivo que se estrenará en julio de 2021.

El anime estará protagonizado por Kenji Akabane como Lugh, Reina Ueda como Dia, Yūki Takada como Tarte y Shino Shimoji como Maha (la ortografía del nombre del personaje no está confirmada).

Masafumi Tamura (nieto de Wise Man, The Misfit of Demon King Academy, Two Car) está dirigiendo el anime en SILVER LINK y Studio Palette. Katsuhiko Takayama (Two Car, Ange Vierge, The Future Diary) escribe y supervisa los guiones de la serie.

The World's Finest Assassin - Kodansha

Eri Nagata (Ensemble Stars!, Blade & Soul) está diseñando los personajes. La Verdad Noticias te comparte que Yen Press está lanzando las novelas en inglés y describe la historia de “The World's Finest Assassin” como tal:

Cuando un gran asesino renace en otro mundo, se convierte en el heredero de una larga lista de asesinos de las sombras. Con su conocimiento y experiencia de hoy en día y la magia y técnicas especiales de este nuevo mundo, ¡podría convertirse en el asesino más imparable de la historia!

Más sobre la serie de anime

Tsukiyo comenzó a publicar la historia en el sitio web "Shōsetsuka ni Narō" (Let's Become Novelists) en julio de 2018. Kadokawa comenzó a publicar la historia en volúmenes impresos con ilustraciones de Reia comenzando con el primer volumen en febrero de 2019.

De igual forma, podemos esperar más programas de anime en la temporada primavera 2021. La actual temporada invierno 2021 tiene el debut de series como Horimiya, Wonder Egg Priority, Mushoku Tensei: Isekai Ittara Honki Dasu y Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shōnen ga Joban no Machi de Kurasu Yō na Monogatari.

