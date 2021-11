Nombres de personajes de anime para mascotas

El mundo de la animación japonesa, también conocido como anime, nos ha entregado títulos legendarios como Naruto, One Piece, Dragon Ball, Attack On Titan, My Hero Academia, Demon Slayer y más.

Los fanáticos de estas series de anime están enganchados con la variedad de nombres de personajes de anime y sin duda aprovechan la oportunidad para bautizar a sus seres queridos con creativos apodos. ¿Quién no llamaría Goku a su mascota?

Precisamente, La Verdad Noticias está aquí para compartirte una guía de ejemplos como los personajes de Naruto y significado de sus nombres en el anime. Muchos de ellos son perfectos para tu animal de compañía, y dada su conexión con tus series favoritas, también serán fáciles de recordar.

Nombres de personajes de anime hombres y su significado

Nombre de personajes de anime populares

Algunos nombres de personajes de anime hombres y su significado son Goku "iluminación celestial" y Gohan "alguien que se nutre de la comprensión" del anime shonen Dragon Ball Super. Ichigo “proteger” de Bleach y Midoriya Izuku “valle verde” de My Hero Academia. A continuación, te compartimos más nombres japoneses masculinos:

AKIHIRO gran brillo

AKIO hombre brillante

ARATA nuevo, fresco

ATSUSHI director trabajador

DAICHI Gran terreno

DAIKI gran gloria / gran nobleza

DAISUKE gran ayuda

EIJI orden de la eternidad

GORO quinto hijo

HACHIRO octavo hijo

HAJIME comenzando

HARUKI Sol brillante

HARUO hombre de primavera

HARUTO sol volador

HAYATE suave

HIROSHI generoso

HISAO larga vida hombre, marido

ICHIRO Primer hijo

ISAMU valiente, valiente

ISAO mérito

ITSUKI árboles de madera

JIRO segundo hijo

JUNICHI primer obediente

KAITO vuelo oceánico

KATASHI empresa

KATSU victoria

KATSUO hombre victorioso y heroico

KATSURO hijo victorioso

KAZUHIKO chico armonioso

KAZUKI esperanza de armonía

KENTA grande, fuerte, saludable

KIYOSHI pureza

KOUTA gran paz

KURO noveno hijo

MAMORU guardia protectora

MASAAKI buen brillo

MASAHIKO chico justo

MINORU verdad

MITSUO héroe brillante

NAOKI árbol de madera honesto

NOBU ampliar

NORI mandar

OSAMU disciplinado, estudioso

RIKU Tierra

RYO refrescante, fresco

RYUU dragón imperial

SABURO tercer hijo

SADAO héroe virtuoso

SATORU aprendiz sabio y rápido

SEIJI refinado, puro segundo (hijo)

SHIGEO hombre pesado

SHIGERU exuberante, bien desarrollado

SHINICHI verdadero primero (niño)

SHINJI segundo real (hijo)

SHIRO cuarto hijo

TADASHI Fiel, fiel

TAKAHIRO de gran valor, nobleza

TAKAO noble

TAKASHI próspero, noble

TAKEO héroe guerrero

TAKESHI Guerrero feroz

TARO hijo mayor

TOSHI sensato

TOSHIO líder genio, héroe

YAMATO gran armonía

YASUO Tranquilo

YOICHI primer sol positivo (hijo)

YOSHIO vida alegre

YUJI segundo heroico (hijo)

YUKIO bendito héroe

YUUTA gran valentía

Nombres de personajes de anime mujeres y su significado

Algunos nombres de personajes de anime son "unisex"

Algunos nombres de personajes de anime mujeres populares son Sakura “cerezo” y Hinata ''girasol” del anime shonen Naruto Shippuden, Ren “loto / amor”, Aoi “azul”, entre muchos más. A continuación, te compartimos otros nombres japoneses femeninos que no necesariamente son de personajes de anime:

AIKA canción de amor

AIMI hermoso amor

AINA Me encantan las verduras

AKANE rojo brillante

AMATERASU cielo brillante

AMI hermosa asia

ASAMI Belleza de la mañana

ASUKA perfume mañana, fragancia

AYAME iris

AYANE sonido colorido

CHIE sabiduría, intelecto

CHIHARU mil primaveras (como en la temporada)

CHINATSU mil veranos

CHIYO mil generaciones

CHO mariposa

EIKO hijo de esplendor

EMI hermosa bendición

ERI bendito premio

FUMIKO abundante belleza infantil

HANA flor

HANAKO criatura de las flores

HARUKA Flor de primavera

HARUMI hermosa primavera

HIKARI luz, resplandor

HINA verduras sol

HOTARU Luciérnaga

IZUMI fuente de primavera

KANON sonido de flores

KAORI perfume, fragancia

KAZUMI belleza armoniosa

KIMI noble

KIMIKO Niño emperatriz

KOKORO corazón del alma

KUMIKO niño hermoso desde hace mucho tiempo

MAIKO niño bailando

MASAMI volverse hermosa

MEGUMI bendición

MEI vida brotando

MIDORI verde

MIHO belleza protegida y garantizada

MIKA hermosa fragancia

MIKI princesa hermosa

MIKU cielo hermoso

MIU hermosa pluma

MIWA hermosa armonía, paz

MIZUKI Luna hermosa

MOMOE cien bendiciones

NANA Siete

NANAMI Siete mares

NAOMI honesto hermoso

RIKA verdadera fragancia

RIN digno

SAKI flor de esperanza

SAKURA flor de cerezo

Sayuri pequeño lirio

SHINJU Perla

SHIORI poema

SUZU Campana

SUZUME gorrión

TSUBAKI flor de camelia

USAGI Conejito

WENDY Miércoles, día del agua

YOKO hijo de sol

YUKA flor delicada

YUKARI hermoso peral

YUKO niño amable

YUMI hermosa razón

YUUNA Amable

¿Cuáles son los personajes más queridos del anime?

"Luffy" es uno de los nombres de personajes de anime más populares

Según varias encuestas de fanáticos en redes sociales, el personaje más querido del anime es Monkey D. Luffy del anime One Piece. La lista con los siguientes 9 nombres de personajes de anime más queridos son: Naruto Uzumaki, Edward Elric, Killua Zoldyck, Zoro Roronoa, Light Yagami, Rintarou Okabe, L Lawliet, Levi Ackerman y Lelouch Lamperouge.

Estos nombres de personajes de anime incluso son nombres japoneses que amarás para tu hijo. ¿Cuáles son tus favoritos? Próximamente te compartiremos más detalles del mundo de la animación japonesa, estrenos y curiosidades que debes saber.

