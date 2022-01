Nombres de los personajes de Demon Slayer

Kimetsu No Yaiba o Demon Slayer es una de las series de anime más populares y exitosas de los últimos años, la cual ha puesto al género en los primeros lugares de preferencia de la audiencia y los nombres de los personajes de Demon Slayer se han vuelto virales en más de una ocasión.

Todos sabemos que los personajes principales son Tanjiro Kamado, Nezuko Kamado, Inosuke Hashibira, Zenitsu Agatsuma y Muzan Kibutsuji, sin embargo existen una gran variedad de personajes que han destacado en la serie.

A continuación en esta nota de La Verdad Noticias te hablaremos sobre los personajes más destacados de Kimetsu No Yaiba, no sólo de la serie, sino también de los que aparecieron en la película Kimetsu No Yaiba: Mugen Train, entre los cuales seguro se encuentra tu favorito.

Nombres de los personajes principales de Demon Slayer

Los Hashira son de los personajes más populares de la serie

Además de los protagonistas, tenemos a los pilares de Kimetsu No Yaiba conocidos también como los Hashira, entre los cuales el pilar del fuego Kyojuro Rengoku se convirtió en el preferido de los fans, al igual de Giyu Tomioka, quien empujó a Tanjiro al mundo de los demon slayers, aunque también tenemos a personajes como Misturi Kanroji, pilar del amor, Obanai Iguro, pilar de la serpiente, Gyomei Himejima, pilar de la roca, Tengen Uzui, pilar del sonido, Muichiro Tokito, pilar de la niebla, Sanemi Shinazugawa, pilar del viento y Shinobu Kocho, pilar del insecto.

Asimismo tenemos a otros personajes como Sakonji Urokudaki, el mentor de Tanjiro, Kagaya Ubuyashiki, el líder de los Hashira, y demonios como conocidos como los 12 kizuki, aunque existen dos facciones de demonios inferiores y superiores, siendo Akaza el más popular tras su enfrentamiento con Rengoku en Mugen Train.

¿Cómo se llama el demonio de Demon Slayer?

Este personaje es considerado el enemigo más poderoso de todos

El antagonista de la serie se llama Muzan Kibutsuji, quien es conocido por el el primer demonio de la historia y busca la manera de convertirse en un ser indestructible sin las limitaciones de su especie como su debilidad ante la luz del sol y su muerte siendo decapitados.

Este y otros personajes se han vuelto realmente populares en el mundo del anime y si estás interesado o interesada en ver la serie y la película y conocer los nombres de los personajes de Demon Slayer, puedes hacerlo a través de la +plataforma Crunchyroll+, o Funimation, donde todos los episodios están disponibles.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!