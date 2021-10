Nombre de los personajes de Darling in the FranXX

Los personajes de Darling in the FranXX se han vuelto bastante populares incluso tras más de tres años del estreno de la serie, mismos que han cambiado mucho en tan sólo una temporada, razón por la que los nuevos fans de la obra quieren saber todo sobre ellos, y en La Verdad Noticias te lo contaremos todo.

Entre los personajes que se mencionan en la serie figuran Miku, a Mitsuru, a Ikuno, a Ichigo, Zorome, Kokoro, Goro, Futoshi, Hiro, y Zero Two. Todos personajes mencionados tuvieron un avance de edad, pasando de 15 años a 25 en el episodio 24 de la primera temporada, aunque lamentablemente algunos no volverán en la próxima etapa de la serie.

A continuación te daremos una breve explicación de los personajes más destacados de la serie, aunque muchos de ellos no regresarán en la segunda temporada de Darling in the FranXX, pero la mayoría si volverá a aparecer para luchar por su supervivencia.

Personajes de DARLING in the FRANXX

¿Cuál es tu personaje favorito de la serie?

Los personajes en Darling in the FranXX son variados, ya que conforman varias especies, y es lo que te explicamos cuando no sabías quién es 001, quien pertenece y lidera a la raza de los klaxosapiens, una antigua especie que poblaba la tierra y que ahora busca sobrevivir en el mundo distópico de la serie.

Tenemos también a los híbridos de humanos-klaxosapiens como Zero Two, al igual que los humanos normales, los FranXX que son los robots gigantes que luchan contra el último grupo, los monstruos gigantes que aterrorizan Plantation, cuya raza se llama klaxosaurios.

¿Cómo se llama el novio de Zero Two?

Esta es una de las pocas parejas en el anime

El interés amoroso que incluso se ha representado en los cosplays de Zero Two es Hiro, quien pilota el FranXX junto a Zero Two, a quien ella llama Darling, que significa querido o cariño en inglés, siendo él con quien la poderosa personaje tiene una mejor comunicación y se dice que mantiene un romance.

A pesar de que 002 le hace bromas a Hiro constantemente, en el momento que más lo necesitan, siempre están apoyándose el uno al otro durante su lucha por sobrevivir a la catástrofe que han ocasionado los klaxosaurios en la tierra.

¿Qué significa Darling en anime?

Esta palabra ya es muy famosa gracias a la serie

Como te acabamos de mencionar, Darling es querido en inglés, pero en el mundo de la serie creada por el studio Trigger es como se le denomina a los acompañantes parásitos que pilotan los FranXX junto al piloto principal, siendo Zero Two y Hero los ejemplos más evidentes.

Por el momento no se sabe si más personajes de Darling in the FranXX recibirán el pseudónimo de Darling, pero debido a que se tomó bastante tiempo que se confirmara la llegada de la nueva temporada, probablemente se aborde más este tema cuando al fin lleguen los nuevos capítulos.

