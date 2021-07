Nombre de chicas Kawaii del anime

En el mundo de la animación japonesa existen varios géneros. Lo anterior se aplica en la historia de sus series o películas y también en el diseño de personajes. Lo que hace a las chicas anime kawaii posible, es la combinación de sus personalidades adorables y una apariencia hermosa.

Personajes como Shiro de No Game No Life, Mio de K-On y Morgiana de Magi The Labyrinth Of Magic, son algunas de las chicas anime kawaii más populares en el mundo kawaii. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más detalles de ellas.

“Kawaii” significa “lindo, adorable y tierno”, mientras que el anime es el término para las animaciones originarias de Japón. Estudios de animación como Kyoto Animation, son famosos por sus series de anime kawaii con chicas protagonistas.

¿Qué son las chicas anime kawaii?

Rem de Re:ZERO es la chica anime kawaii número 1

Las chicas anime kawaii son personajes ficticios conocidos por su belleza y su encanto impredecible. La razón por la que son muy populares, es que sus características, personalidades, pasatiempos y apariencias se basan en la imaginación de una persona, lo que las convierte en personajes perfectos, platónicos e ideales.

Anteriormente, te compartimos lo que es el anime kawaii y qué significa. Ahora, te dejamos un desglose con las 15 chicas anime kawaii más buscadas y votadas en Internet. La número 1 pertenece al anime isekai Re:ZERO Starting Life in Another World y puedes verla en plataformas de streaming como Crunchyroll.

Rem de Re: Zero Mio Akiyama de K-On! Shiro de No Game No Life Morgiana de Magi The Labyrinth Of Magic Taiga Aisaka de Toradora! Latifa Fleuranza de Amagi Brilliant Park Nene Sakura de New Game! Kanna Kamui de Kobayashi-san Chi no Maid Dragon Mashiro Shiina de Sakurasou no Pet na Kanojo Kanade Tachibana de Angel Beats! Asuna Yuuki de Sword Art Online Chika Fujiwara de Kaguya-sama: Love Is War Nico Yazawa de Love Live Rikka Takanashi de Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Kuriyama de Kyoukai no Kanata

Nombre Kawaii para chicas gamer

Existen muchos nombres kawaii para chicas gamer o “gamer girl”. Lo más recomendable, es procurar usar un apodo que sea único y que coincida con tu personalidad. En esta lista, hemos mencionado apodos de chicas anime kawaii para todo tipo de gamer girls. Por otra parte, te invitamos a leer nuestro artículo sobre los nombres japoneses que amarás conocer.

Sunny Bunny Baby Crystel Girl Chica Gamer Queen Gamer Your Dream Girl Melody Crimson Milena Deviner Savagely Queen of Queens Goblina Daisy Girl Ocean Girl Your Dream Girl Wonder Girl Lily Gamer Queen Bee Gamer Alma Queen Helena Gaming Princess Silent Beauty Gamer Babe Moonlight Gamer Baby Girl Sakura Joice Jamila Angel Girl Emma Brianna Phoenix Lily Gamer Gaming bunny

¿Qué son las chicas neko en el anime?

Foto: Pinterest - Chicas Neko en el anime

En el contexto del anime, las chicas neko o “neko girls” son personajes femeninos con características de gato. “Neko” está relacionado con la palabra japonesa para “gato”, por lo que una niña neko puede interpretarse como una niña gato.

Sin embargo, hay algunas características específicas que poseen las neko-girls. Estos incluyen, entre otros: orejas de gato, colas de gato, bigotes y el hábito de decir juegos de palabras de gato o terminar oraciones con un sonido de gato como “nya” o “miau”.

Las chicas neko en el anime, pueden clasificarse en función de si en realidad son parte de un gato o si están vestidas con un cosplay de gato. Los personajes que son parte nekos, suelen explicarse a través de alguna lógica de fantasía como magia, raza, mitos, etc.

Mientras que el grupo que está haciendo cosplay es mucho más amplio y puede ser casi cualquier persona aunque algunos son más populares que otros. Chicas cosplayers recrean a las protagonistas de series de anime con su versión neko, usagi (conejo) y maid (camarera). ¿Qué piensas de las chicas anime kawaii?

