Nokemono tachi no Yoru anuncia su adaptación de anime

Se ha anunciado una adaptación al anime del manga de fantasía Nokemono-tachi no Yoru (The Tale of the Outcasts) de Makoto Hoshino con una imagen promocional. También se lanzó una ilustración especial de celebración de Hoshino.

The Tale of the Outcasts se desarrolló entre 2019 y 2021 con ocho volúmenes de tankoubon. El manga publicado por Shogakukan se serializó en Weekly Shonen Sunday y se publica bajo la etiqueta Shonen Sunday Comics. Seven Seas Entertainment describe el manga como:

“Esta es la historia de Wisteria, una niña huérfana perdida en la oscuridad, y Marbas, un ser inmortal que comparte su soledad. Los inverosímiles compañeros se encontraron en una noche tranquila y sin incidentes, y partieron juntos en busca de la luz”.

“Lo que comienza como un encuentro casual al borde del Imperio Británico de finales del siglo XIX pronto se convierte en un viaje completo para encontrar su lugar en el mundo”. La Verdad Noticias te compartirá más información en el futuro.

Por otra parte, la temporada de verano 2022 de Crunchyroll dio inicio esta semana. Julio promete estrenar grandes títulos como el regreso de Rent A Girlfriend. Otros títulos de la temporada pasada como SPY x FAMILY regresarán hasta otoño de este año.

Te puede interesar: Series y películas de anime que se estrenarán en mayo de 2022

Ilustración especial por el anime "Nokemono tachi no Yoru"

Mientras esperamos el lanzamiento de más anime, te recomendamos ver series de anime similares al manga japonés Nokemono tachi no Yoru como lo son Mahou Tsukai no Yome, Akagami no Shirayuki-hime, Kamisama Hajimemashita, Hotarubi no Mori e, Hakushaku to Yousei y Soredemo Sekai wa Utsukushii.

La imagen promocional ilustración y noticia del anime Nokemono tachi no Yoru fue confirmada por el Twitter oficial del programa. Próximamente se darán a conocer más detalles del equipo de producción y elenco.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!